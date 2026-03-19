Crisis de seguridad: Gobierno espera que en seis meses la ciudadanía note mejoras

Las reuniones de coordinación al interior del Palacio de La Moneda continúan en la primera semana de José Antonio Kast en la Presidencia; mientras, la seguridad comienza a presionar al "Gobierno de emergencia".

El Mandatario visitó este jueves al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez, y se unirá mas tarde al cierre del consultivo de generales de Carabineros.

No obstante, el foco se ha puesto en que al menos cinco homicidios se registraron durante la noche en la Región Metropolitana, sumado a un femicidio en Paine y otro asesinato en Duao, Región del Maule.

En ese contexto, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró que en seis meses más, a su juicio, podría ser un plazo razonable para que la ciudadanía comience a percibir los efectos en materia de seguridad.

En Radio Universo, el secretario de Estado dijo que "nosotros esperamos que en seis meses comiencen a notarse las medidas que se están tomando, particularmente el control fronterizo".

"Si logramos que la ciudadanía lo perciba, porque eso también es muy importante, que la ciudadanía lo perciba sería en realidad un gran logro, un gran gran éxito y trabajamos para eso", añadió.

El riesgo de plantear plazos

Sin embargo, dentro del sector advirtieron que plantear plazos es algo arriesgado y es mejor hablar de metas. Además, esta materia debería estar en manos de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien no tiene actividades públicas contempladas para hoy.

En paralelo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se reunió con el fiscal nacional esta mañana, oportunidad tras la cual sostuvo que "solo puedo ratificar las palabras del ministro García, no puedo hacer otra cosa, y en eso estamos trabajando muy fuerte desde el miércoles pasado, precisamente en aras de poder dar un cambio y que se note esa percepción lo antes posible".

"Confiamos en el trabajo que está haciendo la Fiscalía en coordinación con las policías y confiamos que se va a determinar quiénes son los responsables de esos delitos y van a ser posteriormente condenados", puntualizó.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, se reunió con senadores de Renovación Nacional para abordar temas migratorios. Cabe recordar, que Frank Sauerbaum (RN) quedó liderando el Servicio de Migraciones, y desde esa bancada es de donde nació el proyecto que tipifica la inmigración irregular como delito.

El senador Andrés Longton (RN) manifestó que "obviamente que la delincuencia no se termina de la noche a la mañana, se puede atenuar, combatir de mejor manera o utilizar herramientas que no se estaban utilizando. Claramente veníamos con una curva vertiginosa respecto al crimen organizado y narcotráfico, pero lo que está pasando en nuestras fronteras es una señal para el crimen organizado".

"Entonces, más que poner fechas, es poner metas respecto a este gobierno de las propuestas, iniciativas y tonos que se va a tener para poder copar nuestro país de distintas medidas en materia de seguridad", añadió.