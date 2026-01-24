Académico ve "riesgo" en los ministros de Kast: Algunos pueden ser más leales a sus propias carreras políticas

Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, analizó en Cooperativa la conformación del futuro gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, y aseguró que la mezcla de perfiles independientes y figuras con trayectoria propia representa un desafío de gobernabilidad y lealtad interna.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el analista identificó tres perfiles predominantes en el futuro equipo ministerial, cada uno con "riesgos" específicos que podrían tensionar la gestión de La Moneda a partir del 11 de marzo.

"Acá hay ministros como en el caso de Cancillería (Francisco-Pérez-Mackenna) o como el biministro de Economía y Minería, (Daniel Mas), que son ministros de un perfil gerencial. Ese perfil gerencial difícilmente se puede relacionar con lo público y funcionan a tiempos totalmente distintos. Entonces, ahí tienen un potencial riesgo", explicó el experto.

"Luego tienes otro perfil, que son estas figuras más desconocidas y más jóvenes que provienen del mundo de los centros de pensamiento asociados a la derecha: Acción Republicana, de la Fundación Libertad y Desarrollo, de la Fundación Jaime Guzmán. Ese perfil también tiene el riesgo de ser muy bueno para los diagnósticos, pero otra cosa es implementar, 'otra cosa es con guitarra', como se dice en buen chileno", complementó el profesor.

A ello, Herrera señaló que se suma "el tercer perfil, que son los 'ex': los exministros o las figuras que provienen no del mundo propiamente republicano, sino que de otros lados. Ximena Rincón y Jaime Campos entran dentro de ese perfil".

"Ahí tú puedes pensar: ¿cuál es la lealtad que tienen? ¿Tienen una lealtad hacia Kast o tienen una lealtad hacia sus propias carreras políticas? Ese sería el riesgo de ese perfil", enfatizó.

"Pasarse de revoluciones"

Al ser consultado respecto a la incorporación de temas valóricos por parte del gabinete de Kast, el experto señaló que éstos no serán parte de la primera línea del debate, pero aclaró que "puede ser algo que se dé naturalmente y es ahí donde está el riesgo de pasarse de revoluciones con este tipo de nombres".

"Hay nombres que también en términos comunicacionales representan un riesgo, como el caso de Iván Poduje, por ejemplo. Poduje tiene dos alternativas: tiene la alternativa uno, que es irse a lo sectorial, ir a la reconstrucción, o asumir una visión más política del Ministerio de Vivienda, que sería algo muy complejo dentro de su cartera", puntualizó el académico.

Partido Nacional Libertario: ¿La DC para Kast?

Finalmente, el académico analizó la compleja relación que se proyecta entre el Gobierno y el Partido Nacional Libertario, liderado por el diputado Johannes Kaiser. Al no formar parte oficial de la coalición ni tener presencia en el gabinete o subsecretarías, Herrera vaticina una dinámica similar a la que vivió el Presidente Gabriel Boric con la Democracia Cristiana (DC).

"Va a terminar siendo como la DC del Gobierno de Boric: un partido que no está dentro de la coalición formalmente, pero que termina votando casi todos los proyectos de ley junto con la coalición. No se lleva lo bueno de ser Gobierno, que es potenciar figuras y tener visibilidad, pero sí se lleva los costos de aprobar proyectos. Es una situación muy difícil de estar 'a favor, pero en contra del Gobierno'", concluyó.