Ante futuro anuncio de la "segunda línea" de Kast, analista alerta sobre "la lucha de cargos"

En medio de la expectación política sobre cuál será la conformación de los subsecretarios y delegados del Gobierno de Kast, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo (UDD), Gonzalo Müller, indicó en Cooperativa que "los partidos políticos juegan un rol", aunque reparó que "empezar en la lógica de los cupos y los cargos" es un error que cometieron personajes como Johannes Kaiser.

"Cuando hablamos de 'libertarios' es el Partido, y yo creo que debiera estar al interior de la futura Administración. Entiendo que hubo una invitación (hacia ellos a integrarse); o sea, que aquí estamos hablando de un fenómeno distinto, que es de autoexclusión. Y eso puede ser legítimo: es parte del camino propio y de la identidad" de un colectivo, dijo el analista político.

Sin embargo, si bien la decisión del PNL de restarse fue comunicada por Kaiser -su líder y fundador- luego de fracasar en las negociaciones con el futuro Gobierno, sus posteriores críticas "(de decir) 'mira, esta cartera era muy ratona'; 'esta otra era muy poco para un partido grande'; o 'no somos partido de tercera categoría', es empezar en la lógica de la lucha de los cupos y los cargos, y yo creo que ahí cometió un error", agregó Müller.

De todos modos, "desde la perspectiva de Kast, considero que es un error tener afuera a Libertarios. Pero distinto es el caso de Kaiser: fue candidato presidencial, quiere ser candidato y, en todas sus alocuciones, lo que manifiesta es cuál es el cargo donde mejor podría proyectarse. Entonces, nos obliga a analizar su posición de una manera distinta. No es la de el partido que se integra o no se integra, sino la del candidato Kaiser", argumentó.

"Conformar un oficialismo unido requiere de la presencia de partidos"

Con todo, el director del Centro de Políticas Públicas de la UDD enfatizó que "conformar un oficialismo que logre trabajar unido y de manera leal requiere de la presencia de los cuadros de los partidos".

"Eso es evidente para cualquier Gobierno. Le costó al propio Gabriel Boric darse cuenta, y finalmente lo terminó concretando. Le costó al propio Sebastián Piñera en su primer mandato y también le costó a la propia Michelle Bachelet en su primer mandato. Bueno, (respecto a los últimos dos) muy distintas han sido sus segundas administraciones", recordó Müller.

"No hay nada más propio de gobernar que el rol de los partidos. Los partidos tienen un rol. Si también se espera de ellos cierto comportamiento en el Congreso, es evidente que tienen que también sentirse parte de la labor de Gobierno", subrayó.

"Lo que ha quedado claro es que una cosa era la disputa electoral, donde se enfrentó la UDI (y otros partidos) con Republicanos con candidaturas presidenciales y parlamentarias distintas; y otra es que, ante el desafío de gobernar, José Antonio Kast abre una invitación que ha sido bien acogida por los mismos partidos", agregó.