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Tópicos: País | Presidente Kast

Cadem: Un 62% afirmó que Gobierno de Kast ha sido peor de lo que esperaba

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa / ATON

La última edición del a encuesta evidenció que un 51% califica al Ejecutivo con una nota entre 1 y 3.

La aprobación cayó un punto y se ubicó en el 34%; mientras la desaprobación subió un punto y alcanzó el 61%.

Cadem: Un 62% afirmó que Gobierno de Kast ha sido peor de lo que esperaba
 ATON (Referencial)

La Administración de Kast obtuvo un promedio de 3,6 durante su primer semestre en La Moneda.
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La última edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem realizó un balance de los primeros seis meses del Gobierno de José Antonio Kast, en la que un 62% afirmó que ha sido peor de lo que se esperaba y un 51% lo calificó con "notas de 1 a 3".

El desempeño del Gobierno fue medido con una escala de notas de 1 a 7: Un 51% de los consultados calificó la gestión con "notas de 1 a 3", mientras que un 13% calificó con una nota 4, y el 19% con "notas 6 y 7".

La Administración de Kast obtuvo un promedio de 3,6 durante su primer semestre en La Moneda.

Respecto de las expectativas de las personas mostró que un 62% señaló que ha sido peor de lo que se esperaba; un 27% consideró que el Ejecutivo ha sido "igual a como esperaba" y solo un 8% afirmó que le ha resultado "mejor de lo que esperaba".

En cuanto a eventuales mejoras para el país también evidenció pesimismo: Un 41% señaló que "no espera que ocurran cambios positivos" y un 32% apuntó que los cambios podrían comenzar a reflejarse a mitad de su mandato, a fines de 2027.

La desaprobación del Presidente José Antonio Kast llegó al 61%, sumando un punto respecto a la consulta anterior (60%); mientras, la aprobación cayó un punto y se ubicó en 34%. Un 4% no respondió este ítem.

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