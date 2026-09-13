Cadem: Un 62% afirmó que Gobierno de Kast ha sido peor de lo que esperaba

La última edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem realizó un balance de los primeros seis meses del Gobierno de José Antonio Kast, en la que un 62% afirmó que ha sido peor de lo que se esperaba y un 51% lo calificó con "notas de 1 a 3".

El desempeño del Gobierno fue medido con una escala de notas de 1 a 7: Un 51% de los consultados calificó la gestión con "notas de 1 a 3", mientras que un 13% calificó con una nota 4, y el 19% con "notas 6 y 7".

La Administración de Kast obtuvo un promedio de 3,6 durante su primer semestre en La Moneda.

Respecto de las expectativas de las personas mostró que un 62% señaló que ha sido peor de lo que se esperaba; un 27% consideró que el Ejecutivo ha sido "igual a como esperaba" y solo un 8% afirmó que le ha resultado "mejor de lo que esperaba".

En cuanto a eventuales mejoras para el país también evidenció pesimismo: Un 41% señaló que "no espera que ocurran cambios positivos" y un 32% apuntó que los cambios podrían comenzar a reflejarse a mitad de su mandato, a fines de 2027.

La desaprobación del Presidente José Antonio Kast llegó al 61%, sumando un punto respecto a la consulta anterior (60%); mientras, la aprobación cayó un punto y se ubicó en 34%. Un 4% no respondió este ítem.