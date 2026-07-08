Camila Vallejo: "El problema central es que hoy día en Chile nos gobierna la ultraderecha"

La exministra Camila Vallejo reapareció este miércoles en una actividad pública, y formuló severas críticas al Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Poniendo una pausa al bajo perfil que ha mantenido desde el 11 de marzo, la extitular de la Segegob participó en el lanzamiento del Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Política, que encabezó la presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa.

En un punto de prensa posterior, consultada por la gestión de la Administración Kast, criticó su megarreforma, sus acciones en seguridad y, en términos generales, su perfil político.

"Yo creo que el problema central es que hoy día en Chile nos gobierna la ultraderecha: la ultraderecha de Milei, la ultraderecha de Donald Trump, que tiene una agenda internacional sumamente ideológica, dogmática, poco dialogante y con poco ánimo de generar consenso", reflexionó la militante comunista.

Vallejo también consideró "estrategias de marketing" las auditorías que se están realizando respecto al Gobierno de Gabriel Boric, y dijo que "han tenido incluso muchos reparos".

A la vez, ironizó con que "la principal agenda en materia de seguridad, la más emblemática, es el 'Registro de Vándalos'... ¿De verdad creen que con eso vamos a mejorar la seguridad del país? Igualar a quien asesina a un fiscal con alguien que hace un rayado en una micro es absurdo", argumentó.

La exvocera aseguró que la actual Administración busca "beneficiar a las grandes empresas" y está empecinada en destruir todo avance en derechos, como la ley de 40 horas y las reformas educacionales.

Estas críticas se dieron en la antesala de que el el expresidente Boric regrese a La Moneda, este jueves, con motivo de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República; actividad a la que también asistirán Eduardo Frei y familiares de los fallecidos Sebastián Piñera y Patricio Aylwin.