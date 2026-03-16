Claudio Arqueros: El momento para los indultos de Kast "es ahora"

El Presidente José Antonio Kast abrió un flanco de debate luego de anunciar que evaluará la posibilidad de otorgar indultos a miembros de Fuerzas Armadas y de Orden que fueron condenados por delitos cometidos durante su labor de contención de manifestaciones en el estallido social de 2019.

En entrevistas con canales de televisión el pasado jueves, al día siguiente de recibir el poder en el cambio de mando, el Mandatario afirmó que "estamos estudiando todos los casos, de todas las personas que fueron llamadas a defender la patria y se encontraron con una situación que nadie se imaginó". Y añadió que "la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar".

Este lunes en El Primer Café de Cooperativa se debatió acerca del tema y Claudio Arqueros, director del área de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, planteó que "la pregunta de fondo es si es justificable evaluar indultos a los condenados por los casos que ocurrieron durante el estallido. Esto lo dejó de manera meridianamente clara y lo sabemos desde que visitó a Patricio Maturana", quien está acusado de disparar la bomba lacrimógena que dejó ciega a la hoy senadora Fabiola Campillai.

"La pregunta es si es justificable. Me parece que sí por dos temas: lo había dejado suficientemente claro y hay hechos que son con circunstancias atenuantes. Sin tocar las atribuciones del Poder Judicial y en ese contexto se entiende lo que está haciendo el Presidente", añadió.

Y aseguró que "el Presidente hace esta evaluación apoyado en que tiene una mayoría de apoyo para esto. El Presidente Boric se demoró casi un año y si usted me pregunta del momento para hacerlo respecto de la convicción que tiene el Presidente, el momento es ahora".

Mientras que Rodrigo Ubilla, director del Área Política de Libertad y Desarrollo, argumentó que "hay un elemento que es una afirmación correcta del ministro del Interior: fuimos elegidos para gobernar. Lo que anunció el Gobierno es que va a evaluar si va a avanzar en este sentido. Un elemento político relevante es que el 51% de los ciudadanos está en contra".

"El Presidente tiene la facultad de disponer de un decreto supremo. La discusión se debe dar en cada caso específico, no en genérico. El Gobierno tiene que implementar a lo que se comprometió. El Presidente dijo que los indultos los iba a evaluar. No ha cambiado su posición. Es polémico, pero el Gobierno tiene la atribución", añadió.

Oposición: Se cuestiona al Poder Judicial

En cambio Luis Ruz, presidente del directorio de la fundación Democracia y Comunidad, expuso que "me parece mala idea por dos razones. La primera es que no me queda claro que el actual Presidente haya dicho esto en campaña. Más bien me parece que no".

Pero apuntó que para él es más grave que "lo que dice (Kast) es que el Presidente debe corregir cuando la justicia no hizo bien su trabajo. Reconociendo la atribución, es distinto de cuestionar la forma en que se ejecuta la labor del Poder Judicial".

Más allá fue Ricardo Solari, presidente del directorio del Instituto Igualdad, quien planteó que "soy contrario a la facultade de los indultos. No me gustaron los del Presidente Boric y tampoco los anunciados ahora. Cuando hay separación de poderes y la justicia determina penas, me parece que es impropio que el Presidente decida que esas personas condenadas no cumplan sus penas, en un tema y otro".

"Se trata de vulnerar las atribuciones del Poder Judicial. Este es un debate conveniente para la oposición. Son personas condenadas por delitos y va en contra de la promesa de perseguir el delito", añadió el exministro.