Criteria: Desaprobación de Presidente Kast aumenta a 53%

A horas de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, la última encuesta Criteria mostró que la aprobación del Mandatario cayó un punto porcentual y se ubicó en 36%, mientras que la desaprobación aumentó cuatro puntos, alcanzando el 53%.

Los resultados también reflejan una evaluación más crítica del Gobierno en áreas clave. En materia de emergencias, el 46% de los encuestados considera que la administración lleva un rumbo incorrecto, cinco puntos más que en la medición anterior.

Seguridad registra la mayor caída

En seguridad, un 45% estima que el Ejecutivo no cuenta con un plan claro para enfrentar la delincuencia, mientras que solo un 12% cree que existe una estrategia definida.

La percepción sobre la capacidad del Gobierno para enfrentar la delincuencia mostró el retroceso pronunciado. El porcentaje de personas que considera que el Ejecutivo sabe cómo abordar este problema bajó seis puntos desde el 10 de mayo, llegando al 38%.

En tanto, la denominada Ley de Reconstrucción mantiene un respaldo de 36%, aunque un 47% de los consultados opina que la iniciativa beneficia principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos.

Rechazo a ajustes que afecten beneficios sociales

El estudio también abordó la situación fiscal del país. Un 59% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con reducir la deuda del Estado si ello implica afectar beneficios sociales, cifra que representa un aumento de 14 puntos porcentuales respecto de marzo.

Los resultados se conocen en la víspera de la Cuenta Pública presidencial, instancia en la que el Gobierno buscará exponer los avances de su gestión y delinear las prioridades para los próximos meses.