Cuenta Pública 2026: los desvíos y perímetros de seguridad para este lunes en Valparaíso
Carabineros establecerá un cuadrante blindado entre las avenidas Argentina, Independencia, Francia y Brasil a partir de las 7:00 horas del próximo 1 de junio.
El Rodoviario de la ciudad puerto suspenderá sus operaciones habituales, trasladando provisoriamente el flujo de buses interurbanos.
El operativo busca resguardar el normal desarrollo del mensaje oficial que el Presidente Kast entregará ante el Congreso Nacional.