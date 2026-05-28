Cuenta Pública 2026: los desvíos y perímetros de seguridad para este lunes en Valparaíso

A partir de las 07:00 horas del lunes, la ciudad de Valparaíso implementará cortes de tránsito y perímetros de seguridad con motivo de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast ante el Congreso Nacional.

El teniente coronel de Carabineros, Daniel Guzmán, informó que el cuadrante comprendido entre las avenidas Argentina, Independencia, Francia y Brasil tendrá acceso restringido para vehículos y peatones, permitiendo solo el ingreso de residentes.

Asimismo, se confirmó que el Terminal Rodoviario permanecerá cerrado, trasladando la salida de buses a la intersección de Brasil con Francia.

Como medida adicional, la tradicional feria de Av. Argentina no funcionará el fin de semana y adelantará su actividad para este viernes.

Personal de Control de Orden Público estará desplegado en puntos estratégicos para prevenir incidentes.