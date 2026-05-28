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Tópicos: País | Presidente Kast

Cuenta Pública 2026: los desvíos y perímetros de seguridad para este lunes en Valparaíso

Publicado:
| Periodista Radio: Belén Velásquez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Carabineros establecerá un cuadrante blindado entre las avenidas Argentina, Independencia, Francia y Brasil a partir de las 7:00 horas del próximo 1 de junio.

El Rodoviario de la ciudad puerto suspenderá sus operaciones habituales, trasladando provisoriamente el flujo de buses interurbanos.

Cuenta Pública 2026: los desvíos y perímetros de seguridad para este lunes en Valparaíso
 ATONN (referencial)

El operativo busca resguardar el normal desarrollo del mensaje oficial que el Presidente Kast entregará ante el Congreso Nacional.

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A partir de las 07:00 horas del lunes, la ciudad de Valparaíso implementará cortes de tránsito y perímetros de seguridad con motivo de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast ante el Congreso Nacional.

El teniente coronel de Carabineros, Daniel Guzmán, informó que el cuadrante comprendido entre las avenidas Argentina, Independencia, Francia y Brasil tendrá acceso restringido para vehículos y peatones, permitiendo solo el ingreso de residentes.

Asimismo, se confirmó que el Terminal Rodoviario permanecerá cerrado, trasladando la salida de buses a la intersección de Brasil con Francia.

Como medida adicional, la tradicional feria de Av. Argentina no funcionará el fin de semana y adelantará su actividad para este viernes.

Personal de Control de Orden Público estará desplegado en puntos estratégicos para prevenir incidentes.

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