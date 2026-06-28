En último sondeo de Pulso Ciudadano, Kast mantiene 30% de aprobación

La nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano, publicada este domingo, arrojó que la aprobación del Presidente Kast se ubicó en 30,1%, lo que constituye 0,4 décimas menos que la medición anterior.

La desaprobación presidencial, en tanto, llegó al 56,9%; 0,2 puntos porcentuales más respecto al sondeo pasado.

Sobre la evaluación del gabinete, el 59,1% desaprueba su desempeño, mientras que el 23,6% lo aprueba.

Por otro lado, el 32,4% considera que el país avanza en la dirección correcta, mientras que el 45,5% cree lo contrario. El 22,1%, en tanto, no está seguro.

Otras de las consultas hechas fue cuáles creen los chilenos que son los principales problemas del país: la delincuencia nuevamente quedó en un primer lugar con el 51,3% (11% más que en el sondeo previo).

Más atrás aparecen problemáticas como la inflación, con el 27,1% (+3,1%); desempleo, con 22,6% (-4,1%); y seguridad pública con 18,9% (-3,1%).

Finalmente, también se consultó la opinión acerca de la acusación constitucional que se impulsa en el Congreso contra el exministro Nicolás Grau: el 38,3% dijo estar de acuerdo con la medida. El 19,8% dijo no estar de acuerdo y el 41,9% no está en acuerdo ni en desacuerdo.