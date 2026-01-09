Eyzaguirre: Ojalá que Kast esté por el multilateralismo y el imperio del derecho

El exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) expresó en El Primer Café que "ojalá el Presidente electo (José Antonio Kast) siga el multilateralismo y el imperio del derecho internacional", luego de su público apoyo a la intervención de EE.UU. en Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro.

"Creo que él va a tener que tomar una decisión: si va a ser un estadista demócrata, como lo fue, por ejemplo, el exPresidente Piñera; o si vamos a seguir la línea del 'caudillo Milei', donde, si la coyuntura nos conviene o no, tomamos una posición (internacional)", dijo Eyzaguirre.

"Aquí hay que tener cuestiones de principios. Estoy de acuerdo con Kast en el sentido de que es muy deseable que se vaya Maduro, pero el tema es quién lo sacó (del poder). Para un país como nosotros no podemos transar en esto, porque se viene un mundo multipolar donde las agresiones entre los grandes poderes van a ser pan de cada día", auguró el histórico PPD.

"¿Queremos que acá se instale el teatro de operaciones del conflicto de los grandes poderes? ¿O vamos a llamar al orden internacional y a la legislación como la única forma de protegernos? Ojalá que el Presidente electo esté por el multilateralismo, el imperio del derecho y las reglas económicas internacionales transparentes. Eso es lo único que a Chile le puede generar progreso", expresó el otrora titular de Hacienda.

Exsubsecretario Riveros coincide: Política exterior de Chile ha sido coherente pese a alternancia

Con él coincidó el exsubsecretario de Relaciones Exteriores Edgardo Riveros (DC): "Debemos concebir la política exterior como una política de Estado. Eso ha ocurrido esencialmente con la política exterior de Chile en los tiempos democráticos, pese a la alternancia en el poder y las con posiciones diversas en lo interno".

"Lo que da esa coherencia son ajustarse a reglas y a principios estables, como el multilateralismo y el respeto al derecho internacional (...). EE.UU. se está retirando de toda la estructura multilateral, en función de ejercer su poder por la vía del bilateralismo. Eso lo hacen quienes ven al multilateralismo como un obstáculo o un límite límite al ejercicio crudo del poder", señaló el otrora diputado.

"La política de Estado bajo reglas y principios exige deberes y también otorga derechos, y ese equilibrio es el que da fortaleza a los Estados. Un país como Chile tiene la posibilidad de actuar influyentemente en el plano internacional en la medida que se ajuste a esas reglas y principios estables, por lo que creo que una política de continuidad (en la era Kast) en esta materia es clave", agregó.

Monckeberg: "No hay nada más lejano" a la idea de que Kast se apartará del multilateralismo

A su turno, el extimonel RN Cristián Monckeberg fustigó las críticas de ambos: "Nos pasamos dos o tres pueblos. A partir de esta intervención (de EE.UU. en Venezuela) estamos asimilando la política de Estado de Chile y del futuro gobierno de José Antonio Kast a lo que está haciendo Trump hoy día en el orden mundial", acusó.

"No hay nada más lejano a eso. O sea, ¿por qué concluimos que Chile, a través de los ejemplos que se plantean, se va a alejar del multilateralismo, o que va a empezar con una relación bilateral?", cuestionó el otrora ministro Segpres.

"Creo que no va para allá la política exterior de Chile, sino que va a mantenerse. Evidentemente, se produjeron diferencias de opinión respecto de un tema puntual que es sumamente importante y relevante como lo que ocurrió en Venezuela, pero eso no trae ni por asomo una consecuencia de que las cosas (en la diplomacia chilena) vayan a cambiar", sentenció Monckeberg.

Dusaillant: "No estamos en posición de tomar bandos"

En tanto, el director ejecutivo de Ideas Republicanas -centro de pensamiento del Partido Republicano-, Patricio Dusaillant, manifestó que Chile "no está en posición de poder elegir nada o estar tomando bandos".

"Necesitamos buenas relaciones con China y con Estados Unidos, entonces, me parece que no tenemos una posición capaz de influir. (Sin embargo, Kast), apoyó la intervención (de EE.UU.) en el sentido de que a Chile, en este minuto, esa situación le conviene", afirmó.

Pese a todo, "estoy de acuerdo que aquí hay un tema de política de Estado, y lo que ha marcado Kast en todo momento es que no es para darse gustitos personales, como en algún minuto se ha dado el (Presidente Boric a) entrar a descalificar a Trump o a Milei, o a las relaciones con (Benjamín) Netanyahu o con Israel", sostuvo Dusaillant.

Con esto "creo que no vamos a volver a la edad de piedra, como dice Nicolás (Eyzaguirre), aunque las cosas ocurren igual pese a que el derecho busque regular todo. Podemos perfeccionar la ONU todo lo que queramos y van a haber países que van a invadir al vecino igual; no me parece que vayamos a cambiar tanto, el pecado original es el pecado original", cerró.