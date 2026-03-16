Gobierno de Kast tuvo su primer comité político ampliado en La Moneda

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, encabezó este lunes la primera reunión de comité político ampliado en el Palacio de La Moneda, con especial foco en los alcances del anunciado Plan de Reconstrucción Nacional.

En el encuentro se encuentran los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini; de Energía, Ximena Rincón; y de Economía, Daniel Mas. Asimismo, participan los representantes de los partidos oficialistas y se espera al canciller Francisco Pérez Mackenna para abordar los efectos de la guerra en Medio Oriente.

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que "supongo que este primer comité político será algo introductorio, establecer cuándo nos vamos a juntar, en qué horario, y también asumo que este comité político va a ser para empezar a abordar la agenda legislativa".

"Mañana partimos en el Congreso ya con la agenda disponible para el Gobierno. Ojalá que nos llenen de urgencias para poder trabajar harto y sacar hartos proyectos de ley que son muy urgentes adelante", afirmó.

Más tarde, está programada a las 12:30 una reunión entre el ministro García y los jefes de bancada de los partidos del oficialismo; mientras, a las 16:30 la cita será con los jefes de comités de senadores de oposición junto al ministro de Hacienda.