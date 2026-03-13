Tópicos: País | Presidente Kast
Gobierno dio a conocer su lista de delegados provinciales
Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Estas definiciones estaban pendientes desde antes del cambio de mando.
Estas definiciones estaban pendientes desde antes del cambio de mando.
El Gobierno reveló este viernes el listado de delegados presidenciales provinciales que representarán al Presidente José Antonio Kast de ahora en adelante, nombramientos que estaban pendientes desde antes del cambio de mando.
Conoce a cada uno de los delegados:
Región de Arica y Parinacota
Región de Tarapacá
Región de Atacama
Región de Valparaíso
Región Metropolitana
Región de O'Higgins
Región del Maule
Región de Ñuble
Región del Biobío
Región de La Araucanía
Región de Los Ríos
Región de Los Lagos
Región de Aysén
Región de Magallanes y la Antártica Chilena