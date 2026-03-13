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Tópicos: País | Presidente Kast

Gobierno dio a conocer su lista de delegados provinciales

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Estas definiciones estaban pendientes desde antes del cambio de mando.

Gobierno dio a conocer su lista de delegados provinciales
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El Gobierno reveló este viernes el listado de delegados presidenciales provinciales que representarán al Presidente José Antonio Kast de ahora en adelante, nombramientos que estaban pendientes desde antes del cambio de mando.

Conoce a cada uno de los delegados:

Región de Arica y Parinacota

  • Parinacota: Sebastián Huerta

Región de Tarapacá

  • Tamarugal: Karen Heyne Bolados

Región de Antofagasta

  • El Loa: Cristián Ramírez
  • Tocopilla: Daniela Vecchiola

Región de Atacama

  • Huasco: Juan Donoso
  • Chañaral: Sebastián Urrejola
  • Región de Coquimbo
  • Limarí: Ivonne Guerra
  • Choapa: Cristián Rondanelli

Región de Valparaíso

  • Quillota: Pilar Cuevas
  • San Antonio: Soledad Loyola
  • San Felipe: Sebastián Caldera
  • Los Andes: Ricardo Figueroa
  • Petorca: Andrés Soza
  • Isla de Pascua: Mai Teao
  • Marga Marga: Gonzalo Azancot

Región Metropolitana

  • Maipo: María Francisca Rubio
  • Cordillera: María Angélica Villadangos
  • Talagante: Anne Marie Müller
  • Melipilla: Gastón Levuy
  • Chacabuco: Cristóbal Saavedra

Región de O'Higgins

  • Colchagua: Mauricio Donoso
  • Cardenal Caro: Patricio Arenas

Región del Maule

  • Linares: Cristián González
  • Curicó: Óscar Águila
  • Cauquenes: Simón Recabal

Región de Ñuble

  • Itata: Tomás Landaeta
  • Punilla: Cristóbal Jardua

Región del Biobío

  • Biobío: Juan Pablo Mellado
  • Arauco: Pedro Marileo

Región de La Araucanía

  • Malleco: Víctor Manoli

Región de Los Ríos

  • Ranco: Álex Valderrama

Región de Los Lagos

  • Osorno: Alejandro Rehbein
  • Chiloé: Fernando Bórquez
  • Palena: Marcelo Cifuentes

Región de Aysén

  • Aysén: Eligio Montecinos
  • General Carrera: Jorge Abello
  • Capitán Prat: Roberto Recabal

Región de Magallanes y la Antártica Chilena

  • Última Esperanza: Liber Lazo
  • Tierra del Fuego: Margarita Norambuena
  • Antártica chilena: Rodolfo Moncada

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