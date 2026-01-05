José Antonio Kast será proclamado oficialmente Presidente electo este lunes

El fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, será proclamado este lunes oficialmente Presidente electo de Chile por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), como ganador de la segunda vuelta electoral celebrada el pasado 14 de diciembre.

El exdiputado de 59 años arrasó en las urnas cosechando el 58,16% de los votos en el balotaje, el porcentaje más alto desde 1989, siendo también el Mandatario más votado de la historia del país, con 7,2 millones de sufragios a su favor.

La ceremonia de proclamación está programada para las 12.00 horas en la sede del Tricel en Santiago.

El martes, Kast tendrá una cita con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el principal gremio empresarial de Chile, y luego se embarcará hacia Perú, donde se reunirá con el presidente interino de ese país, José Jerí, con quien dialogó este domingo, vía telefónica, sobre la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas especiales de Estados Unidos.