Jerí y Kast conversaron, vía telefónica, sobre la caída de Maduro

El presidente interino de Perú, José Jerí, y el Mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, dialogaron este domingo, por teléfono, sobre la situación en Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos, según informó la Presidencia de Perú.

En la conversación, "ambos coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un proceso de transición que permita la recuperación de la democracia en ese país", según un mensaje en la cuenta oficial de la Presidencia de la República en la red social X.

Además, Jerí y Kast dialogaron sobre la problemática de la migración irregular en la frontera y acordaron profundizar en estos temas en la reunión que sostendrán en Lima el próximo miércoles 7 de enero.

El canciller peruano, Hugo de Zela, estuvo presente también en la llamada de ambos mandatarios, según las imágenes compartidas por la Presidencia de Perú.

El sábado, el Gobierno peruano anunció que restringirá el ingreso al país a personas vinculadas con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido por Estados Unidos en una operación militar que lo llevó hasta Nueva York para ser procesado ante una corte judicial bajo una serie de cargos, entre ellos tráfico de drogas y de armas.

El Ministerio del Interior señaló en un comunicado que "se adoptarán las medidas de restricción de ingreso al país (...) respecto a las personas que han sido sancionadas, con el fin de impedir que utilicen al Perú para evadir la Justicia".

"Avisados. No son bienvenidos quienes oprimieron a su país por años", indicó, a su vez, en un mensaje a través de la red social X, el presidente interino Jerí.

El mismo sábado, el mandatario anunció que el Gobierno peruano ofrecerá facilidades a los migrantes venezolanos residentes en Perú que deseen retornar a su país, incluso si se encuentran en condición migratoria irregular, pero sin especificar cómo se concretarán esas medidas en favor de la comunidad venezolana.

Perú alberga la segunda comunidad venezolana en el exterior al acoger a más de 1,6 millones de venezolanos entre migrantes y refugiados, la mayoría de ellos radicados en la capital, Lima, la ciudad fuera de Venezuela con mayor número de venezolanos en el mundo.