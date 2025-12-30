Kaiser quedó "muy satisfecho" tras reunirse con el equipo de Kast

En una reunión que se extendió por más de dos horas en "La Moneda chica", en Las Condes, el diputado y líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, y el exministro Claudio Alvarado (UDI), encargado del traspaso de mando por parte del equipo del Presidente electo, José Antonio Kast (Partido Republicano), concretaron este martes el primer acercamiento formal para la incorporación de la colectividad del parlamentario al futuro Gobierno.

Al término de la cita, el excandidato presidencial manifestó su optimismo respecto a las negociaciones, pese a haber planteado -ayer- condicionantes o "líneas rojas" en materias programáticas.

"Creo que hemos tenido un diálogo muy, muy constructivo. Nos retiramos muy satisfechos en razón de que vemos con optimismo la posibilidad de poder integrarnos a la Administración en un futuro próximo", señaló Kaiser.

Durante la instancia, el PNL expuso sus principales inquietudes, las cuales apuntan a una revisión profunda de la estructura del Estado. Según detalló Kaiser, el partido "no ha presentado ninguna objeción que no sea parte de lo que normalmente o tradicionalmente ha sido la línea política de lo que podríamos llamar la centroderecha".

Sí puso énfasis en puntos críticos para su base electoral: "Hemos planteado nuestra inquietud respecto de la reforma al Poder Judicial. Hemos presentado nuestra inquietud respecto de la continuidad de ciertos programas que tienen profundo contenido ideológico que a nuestra militancia y a nuestros votantes los tienen complicados y hemos percibido comprensión respecto de cuáles son nuestras inquietudes en esa materia".

Claudio Alvarado: "Hay disposición de caminar juntos"

Por su parte, Alvarado —quien suena como carta fuerte de Kast para encabezar el Ministerio del Interior— valoró la disposición de los libertarios y subrayó que la coalición debe saber administrar la diversidad interna.

"La unidad no significa que pensemos todos lo mismo; la unidad significa que tenemos que tener la capacidad de trabajar juntos cuando el país lo necesita. Obviamente, cada partido tiene su identidad, sus prioridades y sus énfasis", aseveró el militante de la UDI.

"Agradezco nuevamente la posibilidad de esta reunión, la conversación franca y sincera y hacia adelante hay disposición de caminar juntos", agregó Alvarado.

La postura del PNL, sin embargo, generó reacciones en otros sectores de la derecha. "En pedir no hay engaño", ironizó el alcalde de Santiago y militante de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, en conversación con El Diario de Cooperativa, aunque recordó que "el Gobierno es de José Antonio Kast".

El extimonel y exdiputado también marcó distancia de algunas propuestas libertarias, como las críticas a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) a la Secretaría General de la Naciones Unidas.

Viaje de Kast a Perú

En paralelo a estas definiciones de gabinete, el equipo del Presidente electo confirmó que Kast visitará Lima, Perú, los días 6 y 7 de enero para reunirse con el mandatario José Jerí. El viaje tiene un carácter estratégico y urgente, centrado principalmente en la crisis migratoria que afecta a ambos países.

Esta visita a Perú se realizará inmediatamente después de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclame oficialmente a Kast como Presidente electo el 5 de enero.