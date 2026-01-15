Boric y Kast están reunidos nuevamente en La Moneda

La Moneda es escenario esta mañana del segundo encuentro formal entre el Presidente saliente, Gabriel Boric, y el Mandatario electo, José Antonio Kast.

Acompañado por su asesor estratégico, Cristián Valenzuela, y el futuro director administrativo de la sede de Gobierno, Julio Feres, el fundador del Partido Republicano ingresó al Palacio para abordar los detalles técnicos del traspaso de mando del próximo 11 de marzo.

Esta reunión se produce exactamente un mes después de la primera visita de Kast a La Moneda, el lunes 15 de diciembre, al día siguiente de haber ganado la segunda vuelta de la elección presidencial.

Foto: ATON

El trasfondo de la reunión está marcado por la invitación que Boric extendió durante el Congreso Futuro, buscando suavizar las tensiones de los últimos días y abrir canales de diálogo sobre proyectos emblemáticos que aún se tramitan en el Parlamento.

El eje central de la conversación apunta a la "agenda priorizada" que el Ejecutivo espera despachar antes del 11 de marzo. Entre estas iniciativas destacan el proyecto de Sala Cuna Universal y la reforma para poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), dos pilares del programa de la actual administración y que hoy dependen exclusivamente de la voluntad política de la derecha.

El Ejecutivo aspira a concretar estos avances como parte de su legado, pero enfrenta la barrera de una oposición que ya se prepara para asumir el poder y que ha mostrado reparos técnicos a ambas propuestas.

La reunión se produce en un clima de expectación tras los recientes dichos de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien sugirió la existencia de una supuesta instrucción por parte de Kast a sus parlamentarios para bloquear o dilatar estas iniciativas.

Pese a la relevancia de la cita en La Moneda, no se contempla de momento una declaración conjunta entre ambos líderes al término del encuentro.

La agenda del Presidente Boric impone un límite temporal a la conversación, ya que a las 09:30 horas encabezará un acto conmemorativo por los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad en la misma sede de Gobierno.

Por su parte, José Antonio Kast tiene programado trasladarse inmediatamente después del encuentro hacia "La Moneda chica", ubicada en Las Condes, para continuar con sus actividades propias de la transición. Entre los compromisos del Mandatario electo destaca una reunión al mediodía con la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati.