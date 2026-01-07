Kast en Lima: "Esperamos que estos sean los mejores cuatro años en la relación con Perú"

El Presidente electo, José Antonio Kast, concluyó este miércoles su visita estratégica a Lima tras sostener una reunión con el mandatario provisional de Perú, José Jerí.

Acompañado por los senadores electos Renzo Trisotti y Enrique Lee, el fundador del Partido Republicano calificó a la nación vecina como un socio indispensable para enfrentar los desafíos transnacionales del Cono Sur.

"Fueron muy buenas reuniones. Nos vamos contentos. Creo que los senadores también comparten que fueron buenas instancias de diálogo, de conversación y que lo que esperamos es que estos sean los mejores cuatro años de relaciones internacionales y bilaterales con Perú. Esa es nuestra meta, nuestro desafío, nuestro espíritu: poder plasmar esto y seguir teniendo reuniones bilaterales tanto en temas de políticas que involucren a los dos países como también dar todas las facilidades para los encuentros empresariales", declaró Kast al cierre de la jornada.

Foto: EFE

Crisis migratoria y el factor Venezuela

Uno de los puntos más álgidos fue la política migratoria. Kast reafirmó su postura de "cuenta regresiva" a los indocumentados, advirtiendo que "les quedan 63 días para dejar nuestro país y tener la posibilidad de volver con todos sus papeles en regla".

En este contexto, vinculó la reciente caída de Nicolás Maduro con la viabilidad de su plan: "Espero que la transición que ocurra en Venezuela permita que ese obstáculo que algunos veían se solucione y los aviones puedan aterrizar, si es que corresponde, en Venezuela".

Respecto a la implementación de un corredor humanitario, el futuro Mandatario dijo entender "la problemática que se plantea a nivel de Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, que es legítima, pero nosotros lo que estamos haciendo es generar puentes de diálogo para que, una vez que yo jure y asuman los nuevos parlamentarios, esto sea una conversación de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo para buscar una salida humanitaria".

"Nadie quiere pasar a llevar la dignidad de las personas. Todos queremos que aquellos que fueron forzados a salir de su país puedan volver y esperamos también en el tiempo que otros países que han manifestado su discrepancia con lo que nosotros planteamos puedan repensar su postura y colaborar para que las personas que han sido obligadas a salir de Venezuela puedan volver a su patria", detalló.

De todas formas, Kast reparó en que se podrá llegar a un acuerdo cuando asuma como Presidente, el próximo 11 de marzo. "En ese momento, podré como Presidente de la República, junto con las personas que me asesoren y junto con el acuerdo del poder legislativo, plantear un corredor humanitario. Antes de eso, no me corresponde a mí firmar un acuerdo o lograrlo, solamente plantear las inquietudes que tenemos", planteó.

Por ello, fue tajante en que "no podemos hablar de un acuerdo, (pero) sí podemos hablar de una conversación que se extiende en distintos ámbitos. El gabinete binacional es una instancia que se practicaba regularmente, hasta si no me equivoco, el año 2021. Nosotros claramente la vamos a reeditar para poder retomar ese tipo de diálogos bilaterales a nivel de gabinete".

Foto: EFE

Foto: EFE

Seguridad y alianza económica

En materia de seguridad, Kast propuso una ofensiva conjunta contra el crimen organizado, ofreciendo tecnología chilena para el control de puertos y el combate a la minería ilegal.

"El crimen organizado no tiene banderas ni fronteras. Tenemos que unirnos para evitar que la minería ilegal o el narcotráfico tengan líneas de negocio en Perú o Chile", señaló, a la vez que definió al fenómeno delictivo actual como una "especie de industria transnacional que no respeta fronteras ni banderas, y para eso necesitamos enfrentarlo en conjunto".

Finalmente, el eje económico estuvo marcado por la complementariedad entre ambas naciones. Kast anunció un gran encuentro empresarial en Arica para el primer semestre de 2026, destacando que el éxito de la región es compartido: "Cuando a Arica le va bien, a Tacna le va bien, y viceversa".

El Presidente electo elogió los avances peruanos en riego y agricultura, asegurando que "tanto en temas industriales, comerciales, y en temas agrícolas, creo que son muy complementarios. Ustedes han logrado algo muy importante, que es generar el riego en zonas importantes de Perú. Eso hizo que mucha inversión chilena llegara a Perú. Nosotros, como ya tenemos avances tecnológicos y otras cosas, encantado de compartir todo eso, y que haya inversión chilena en Perú".

Por su parte, el presidente Jerí valoró la instancia como un paso fundamental para la estabilidad regional: "Estoy convencido de que este primer encuentro nos permitirá sentar las bases para este trabajo conjunto, en el cual vamos a continuar sin ninguna duda fortaleciendo nuestros vínculos".

Con su regreso a Santiago programado para esta noche, Kast se prepara para retomar la conformación de su gabinete y enfrentar un encuentro gremial en Icare este jueves, donde se espera que detalle más nombres de su equipo económico.