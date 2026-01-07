Kast insiste en idea de un "corredor humanitario" antes de reunión con Jerí

El Presidente electo, José Antonio Kast, insistió en la necesidad de habilitar un "corredor humanitario" para facilitar el retorno de migrantes a sus respectivos países, en la previa de su reunión con el mandatario interino de Perú, José Jerí, en el Palacio de Gobierno de Lima.

La creación de este mecanismo fue una de las promesas de campaña del republicano, como parte de una estrategia regional para enfrentar la crisis migratoria, y en esa línea, ya lo propuso en un encuentro anterior al presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Kast volvió a referirse a la necesidad de la medida este miércoles, tras una cita con cerca de 50 miembros del Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP) en Lima, con quienes "intercambió visiones" sobre los desafíos económicos y las oportunidades para fortalecer la relación entre ambos países.

"Tuvimos la posibilidad de reunirnos con inversionistas peruanos que hacen sus inversiones en Chile, y Chile también ha invertido mucho en Perú, y eso es algo que nos interesa", comentó el Presidente electo respecto de esa reunión.

Dicho esto, remarcó que "la agenda que tenemos con el presidente de Perú, con sus equipos de Cancillería, es para ver cómo enfrentamos juntos al crimen organizado, la inmigración ilegal, y los migrantes forzados que han habido por distintas situaciones, en Venezuela y otros países, que es lo que nos preocupa".

"El 'corredor humanitario' sigue siendo una preocupación importante para nosotros", subrayó el republicano.

Por lo pronto, la idea coincide con lo planteado por Jerí el pasado fin de semana, cuando afirmó en su cuenta de X que dará a los venezolanos "las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria".

El Presidente electo volverá a Chile esta misma tarde, y tiene previsto participar mañana jueves en un foro empresarial de Icare.

Últimos ajustes del futuro gabinete

En paralelo, los equipos de las derechas continúan negociando para definir el futuro gabinete, que según el propio Kast, será revelado a más tardar el 20 o 21 de enero.

Consultado por la situación con el Partido Nacional Libertario, el presidente de Republicanos, Arturo Squella, señaló: "Las conversaciones van fluyendo. Veo que existe un ánimo muy profundo de formar parte del desafío que es sacar adelante el gobierno de emergencia y obviamente, se va a resguardar la identidad de los proyectos políticos que formen parte del mismo. No se pretende que nos mimeticemos".

"Me da la impresión de que -dios quiera, y bueno, ellos tendrán que decidirlo- vamos a contar con el respaldo de este partido durante los próximos años, a partir del 11 de marzo", aseveró el senador electo.

Por otro lado, Iván Poduje aclaró que Kast no le ha indicado que vaya a encabezar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como dio por hecho ayer la secretaria nacional de Republicanos, Ruth Hurtado.

"He aportado en la campaña en materia de ciudad y vivienda, y el Presidente Kast no me ha informado nada, así que no me puedo hacer cargo de lo que diga la Ruth", aunque dijo estar disponible "para lo que el Presidente Kast defina: ministro, subsecretario, seremi... Él definirá".