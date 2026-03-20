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Tópicos: País | Presidente Kast

Kast: No vamos a achicar el Estado en deporte, cultura, ciencia ni educación

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Mandatario emitió estas declaraciones luego de sembrar dudas sobre su relato y agenda de estrechez fiscal al ratificar la candidatura de Santiago como sede de los JJ.OO. Juveniles 2030.

Kast: No vamos a achicar el Estado en deporte, cultura, ciencia ni educación
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La ministra de Deportes, Natalia Duco, asemejó la mirada del Ejecutivo a "cuando se está en una situación difícil en la familia. Uno como padre o madre de la familia se aprieta el cinturón, pero hay cosas que no se pueden transar".

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El Presidente José Antonio Kast expresó este viernes que, durante su Gobierno, "no se achicará el Estado" en las áreas de "deporte, ciencia, cultura y educación", luego de ratificar la postulación de Santiago como sede de los Juegos Olímpicos Juveniles de 2030. 

La postulación sembró dudas políticas sobre el relato del "Gobierno de emergencia" y la agenda de la Administración, que se ha construido en torno a la problemática de estrechez fiscal y más aún cuando esta jornada inició su Comité de Auditorías y Revisión Fiscal, a fin de esclarecer el estado de las cuentas públicas. 

En este contexto, el Mandatario afirmó que "hay muchos que dicen 'hay que achicar el Estado', pero que les quede claro que nosotros, en estas áreas, no vamos a achicar el Estado. Vamos a potenciar el deporte, la ciencia, la cultura y la educación".

La ministra de Deportes, Natalia Duco, asemejó la mirada del Ejecutivo a "cuando se está en una situación difícil en la familia. Uno como padre o madre de la familia se aprieta el cinturón y deja de comprar cosas, o compra las cosas más baratas".

Sin embargo, "hay cosas que uno no puede transar. ¿Qué es lo que no se va a transar en este Gobierno? Es la esperanza de un Chile deportivo en niños de 14 a 18 años", aseguró. 

Santiago compite por ser sede de los Juegos Olímpicos Juveniles 2030 con Asunción (Paraguay) y Bangkok (Tailandia). La definición se adoptará en junio de este año en Suiza.

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