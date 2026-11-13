Kast se reunirá con Xi Jinping en medio de molestia china por candidatura al Tratado de Alta Mar

El Presidente José Antonio Kast mantendrá su primer encuentro con su homólogo de China, Xi Jinping, en el marco de la cumbre APEC, una reunión que busca fortalecer los vínculos comerciales y que estará marcada por las recientes tensiones con Pekín por el Tratado de Alta Mar de la ONU, informaron este viernes fuentes oficiales.

"China es nuestro principal socio comercial y un país muy importante para Chile, con quien hemos construido una sólida relación de respeto, amistad y con una mirada de futuro", afirmó en una declaración pública el canciller Francisco Pérez Mackenna.

Mantener el delicado equilibrio entre China y Estados Unidos, el mayor inversionista extranjero de Chile y uno de sus principales socios ideológicos, es uno de los principales retos diplomáticos del Mandatario.

Desde que llegó al poder hace ocho meses, Kast ha tenido gestos de acercamiento con la Administración de Donald Trump, como la adhesión al llamado Escudo de las Américas, una coalición multilateral de seguridad impulsada por EEUU.

El presidente estadounidense también participará en la cumbre de líderes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, en inglés) que se celebrará en la ciudad china de Shenzhen, los días 18 y 19 de noviembre, pero no está programado un encuentro bilateral con Kast.

China acusó a Chile de "resolver a escondidas" la unión de la candidatura con Bélgica para el Tratado de Alta Mar

Como telón de fondo del encuentro entre Kast y Xi Jinping también están las recientes tensiones por la candidatura chileno-belga a la Secretaría Ejecutiva del Tratado de Alta Mar, destinado a proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales.

Bélgica y Chile anunciaron la semana pasada un acuerdo para unir sus candidaturas a fin de albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar, con una propuesta que contempla repartir sus funciones entre Valparaíso y Bruselas.

El objetivo es facilitar una decisión durante la primera Conferencia de las Partes (COP1) del tratado, que deberá pronunciarse sobre su ubicación, pues China también ha presentado como alternativa la ciudad de Xiamen.

"Es una falta de respeto", señaló el jueves la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, quien afirmó que ambos países "resolvieron a escondidas asuntos que deberían haber sido determinados colectivamente por las partes del acuerdo".

Conocido por sus siglas en inglés BBNJ y adoptado en 2023 bajo los auspicios de Naciones Unidas, el tratado tiene como objetivo proteger la biodiversidad en las aguas internacionales, entre otras medidas mediante la creación de áreas marinas protegidas y la evaluación del impacto ambiental de las actividades humanas.

Chile: La postulación "se sustenta en la importancia histórica que entregamos a la protección de los océanos"

Desde la Cancillería dijeron que respetan "el legítimo interés de China de presentar su propuesta para ser sede de la Secretaría Ejecutiva del Tratado de Alta Mar" y que la candidatura conjunta de Chile y Bélgica "se sustenta en la importancia histórica que los dos países entregamos a la protección de los océanos".

La visita a China forma parte de una gira más amplia, que también llevará a Kast a Vietnam y Japón.

"Vietnam ofrece posibilidades reales para las empresa chilenas. Buscaremos estrechar vínculos con la que es una de las economías más dinámicas del sudeste asiático, un mercado de 100 millones de personas", subrayó Pérez Mackenna.

Para finalizar la gira, el Presidente viajará a Japón, donde sostendrá una reunión con su primera ministra, Sanae Takaichi, entre otros encuentros de alto nivel.

"Con esta gira reforzaremos una de las prioridades de nuestra política exterior: fortalecer la presencia de Chile en el mundo, profundizando los vínculos con socios estratégicos y promoviendo nuestros intereses en los principales espacios de dialogo internacional", agregó el ministro de Relaciones Exteriores.