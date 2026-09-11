Chile postula a Valparaíso como sede del Tratado de Alta Mar

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, impulsó la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría Ejecutiva del Tratado de Alta Mar, conocido como Acuerdo BBNJ, cuya sede será definida en enero de 2027.

Durante la conmemoración del 55° aniversario del Comité Oceanográfico Nacional (CONA), el canciller afirmó que la elección de la ciudad puerto representaría un hito para Chile y el continente.

"Valparaíso podría convertirse en la primera sede de un organismo multilateral con membresía universal en América Latina, lo que sería un hito histórico para nuestra región y nuestro país", sostuvo Pérez Mackenna.

El secretario de Estado aseguró que Chile está preparado para ofrecer estabilidad, capacidades técnicas y condiciones de alta calidad para el funcionamiento de la entidad.

Los pilares de la candidatura chilena

De acuerdo con el Gobierno, la postulación se sustenta en tres elementos: el compromiso de Chile con el derecho internacional del mar, la capacidad del país para garantizar el funcionamiento de la Secretaría y la oportunidad de instalar la administración del acuerdo en el hemisferio sur y en las costas del Pacífico.

El Ejecutivo también resaltó el vínculo histórico de Valparaíso con el mar y aseguró que varios países de la región y otras partes del mundo ya han expresado su respaldo a la candidatura.

La postulación de la ciudad puerto fue impulsada durante la administración anterior y reafirmada en junio pasado por el actual Gobierno, que destacó el valor estratégico de Valparaíso para la política exterior chilena.

Pérez Mackenna también presentó la candidatura durante su reciente visita oficial a Vietnam, en el marco de las gestiones para obtener apoyos internacionales.

La decisión será adoptada durante la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo BBNJ, prevista para enero de 2027 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Chile fue uno de los primeros países en ratificar este tratado y actualmente trabaja en su implementación nacional, con la participación de organismos públicos, el sector privado, universidades y la comunidad científica.

¿Qué es el Tratado de Alta Mar?

El Acuerdo BBNJ busca proteger y promover el uso sostenible de la biodiversidad marina en las aguas internacionales, es decir, aquellas zonas que se encuentran fuera de la jurisdicción de los países.

El tratado fue aprobado por unanimidad por el Senado chileno en enero de 2024, después de más de dos décadas de negociaciones internacionales.

Pérez Mackenna recalcó que "la política exterior de Chile está fuertemente comprometida con la agenda del océano" y destacó la tradición del país en materia de derecho del mar, pesca y conservación de los ecosistemas.

"Nuestra tradición histórica nos pone en una senda de contribuciones al derecho del mar y de consolidación de nuestra condición de país oceánico, pesquero y de conservación de nuestros ecosistemas", expresó.

Según los antecedentes entregados durante la ceremonia, Chile mantiene el 43% de sus aguas bajo algún mecanismo de protección, mientras que la pesca y la acuicultura constituyen el segundo sector más importante de la economía nacional.

El canciller recordó además que el país asumirá por dos años la presidencia del Comité de Pesca de la FAO y trabaja junto a Corea del Sur para copresidir la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, programada para junio de 2028 en Busan.