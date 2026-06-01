El Presidente José Antonio Kast recordó al exmandatario Sebastián Piñera en su primera Cuenta Pública al abordar sus lineamientos sobre trabajo y crecimiento, siendo interrumpido por los aplausos espontáneos de los parlamentarios y autoridades presentes en el salón plenario del Congreso.

En esa línea, afirmó que "tenemos que avanzar en cómo generar más empleo. Como señalé, y el presidente Piñera lo dijo: 'No hay mejor política social que el pleno empleo', y tenía toda la razón. Un empleo no es solamente un sueldo, un empleo es dignidad a una persona".

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