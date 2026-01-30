Kast se reúne con Bukele en El Salvador y visita megacárcel

El presidente electo, José Antonio Kast, viajó desde Panamá a El Salvador para completar su gira por Centroamérica, que incluyó previamente una visita a República Dominicana.

En su arribo al país centroamericano, el equipo del mandatario electo visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel impulsada por el presidente Nayib Bukele como eje de su estrategia contra el crimen organizado, aunque el recinto ha sido cuestionado por eventuales vulneraciones a los derechos humanos.

Esta es la segunda visita de Kast al CECOT y estuvo acompañado por su futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Más tarde, el presidente electo sostuvo una reunión con Bukele, primero en un encuentro privado y luego ampliado a los equipos de ambos gobiernos. En la instancia también participó el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna.

La visita reactivó el debate político en Chile sobre la viabilidad de replicar el modelo carcelario salvadoreño. Desde el oficialismo, diputados como Raúl Leiva (PS) y Jaime Araya (PPD) advirtieron que las diferencias legales, el estado de excepción permanente y los juicios colectivos en El Salvador distan del marco institucional chileno.

Leiva detalló que "los modelos y sistemas carcelarios son muy distintos al de nuestro país" y que la regulación legal y reglamentaria chilena "difiere sustancialmente de lo que ocurre en ese país", por lo que advirtió que una eventual réplica no sería viable en el marco del Estado de Derecho.

Por su parte, Araya sostuvo que el sistema impulsado por el presidente Bukele se sustenta en un estado de excepción constitucional permanente, que permite detenciones masivas y juicios colectivos, lo que (a su juicio) "dista mucho de la realidad que se vive en Chile".

Tensiones de Chile Vamos en la coalisión

En paralelo, surgieron tensiones en Chile Vamos por la conformación del futuro gobierno, luego de que se informara que la nómina de delegados presidenciales se conocerá recién la próxima semana y que la mayoría de los nombres apuntan a independientes o cercanos al Partido Republicano.

Desde Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper planteó que, si bien existe disposición a dar sustento político al próximo gobierno, es clave que "las designaciones reflejen equilibrios".

En ese sentido, sostuvo que "en cada nombramiento debiese considerarse tanto la trayectoria profesional como la experiencia política, incorporando a independientes y militantes".

En tanto, el expresidente de RN, Cristián Monckeberg, reconoció que en Chile Vamos existe inquietud por el protagonismo del Partido Republicano en los nombramientos conocidos hasta ahora.

Afirmó que, si se invita a otros sectores a formar parte de un proyecto común, "debe existir generosidad política", advirtiendo que, hasta ahora, algunos en la coalición "no se están sintiendo del todo cómodos con el diseño del nuevo gobierno".