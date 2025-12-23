Kast se reunió con el canciller de Perú en el Aeropuerto de Lima

José Antonio Kast se reunió con el canciller de Perú, Hugo de Zela, durante una escala que realizó en el Aeropuerto Internacional de Lima en medio de su viaje hacia Ecuador.

En un mensaje publicado en la red social X, la Cancillería peruana lo describió como "un encuentro de cortesía", y destacó que el Presidente electo de Chile "confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será al Perú".

El mensaje fue acompañado con una fotografía en la que se ve a Kast y a De Zela reunidos en uno de los salones especiales del Aeropuerto de Lima, y otra en la que se dan la mano mientras sonríen.

Añadió que Kast "reiteró la importancia de priorizar el trabajo conjunto y coordinado entre ambos países para enfrentar la inseguridad y la migración irregular".

El propio Presidente electo confirmó que la conversación se centró en "la migración irregular, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en esa misma línea, hemos solicitado la reunión con el presidente de Ecuador, para avanzar en estos temas, y buscar una solución en conjunto", por cuanto en ese país se evalúa "convocar hacia adelante alguna reunión con más países".

"Hay una situación compleja de las personas que quieren volver a Venezuela, donde las fronteras no siempre están abiertas para sus propios residentes, y eso implica coordinarse para un corredor humanitario -puede ser terrestre, aéreo, marítimo-, y creo que hay una buena disposición para avanzar en esa línea, pero también involucra la situación que vive Ecuador, y cómo enfrentaremos esto con otros países que también deben colaborar, como Colombia y Venezuela", puntualizó Kast.

La Cancillería peruana anunció el domingo que Kast visitará Lima en enero próximo "como parte de su gira por países de la región".

Al comentar esa próxima visita, el presidente de transición de Perú, José Jerí, afirmó que busca "fijar algunos criterios" con Kast para controlar la migración irregular en la frontera entre ambos países, y anticipó que existe "una alternativa" de crear un corredor para casos "estrictamente humanitarios".

Jerí también recordó que ambos ya sostuvieron un diálogo telefónico poco después del triunfo electoral de Kast.

"Nuestra conversación se centró, al igual que lo hicimos con el presidente (de Ecuador, Daniel) Noboa, en fijar algunos criterios para reforzar nuestras fronteras de ambos lados y ver mecanismos conjuntos para controlar la migración irregular entre ambos países", dijo.

El mandatario negó, además, que en Perú pueda haber "temor" a una eventual salida masiva de migrantes irregulares desde Chile, aunque dijo que la intención es "anticipar" las medidas a tomar para enfrentar esta problemática.

Kast viajó el martes pasado a Argentina, donde se reunió con Javier Milei y anticipó una muy buena relación entre ambos países, y este martes visitará a Noboa en Quito "para conversar sobre la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países".

El gobierno de Jerí declaró a fines de noviembre un estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, fronteriza con Chile, para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en el resguardo de la frontera, después de que decenas de migrantes aparentemente irregulares en Chile intentaran ingresar hacia territorio peruano, algo que fue impedido por los agentes locales.