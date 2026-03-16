Kast visitó construcción de zanja fronteriza: Pidió unidad política y replicar medida en países vecinos

Desde la Región de Arica, el Presidente José Antonio Kast dio el vamos a su denominado "Plan Escudo Fronterizo" -y, con ello, la excavación de las zanjas en la frontera- y afirmó que lo mismo "tiene que realizarse también en Perú, Bolivia y Argentina".

El Mandatario se encuentra supervisando la implementación de su programa que busca frenar la inmigración irregular en la zona, acompañado de sus ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Justicia, Fernando Rabat; de Defensa, Fernando Barros; y de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

Las autoridades celebraron su primer comité político de seguridad -instancia que esperan desarrollar todos los lunes- y, en un posterior punto de prensa, Kast aseguró que han "tomado decisiones claras y concretas de cerrar la frontera al narcotráfico y al crimen organizado".

"Lo queremos concretar sin pausa alguna, porque los ciudadanos merecen una respuesta distinta (...). Queremos hacer un llamado también a todos los sectores políticos, pues en esto requerimos unidad. Aquí no valen las pequeñeces de decir que esto viene de un sector u otro. El narcotráfico no reconoce fronteras", exhortó el Presidente.

Por último, recordó las conversaciones que tuvo con países vecinos sobre la problemática durante el cambio de mando y reiteró que el combate al crimen organizado "trasciende las fronteras y tenemos que estar unidos. Lo que nosotros hagamos acá, tiene que también realizarse después en Perú, Bolivia y Argentina", cerró.

Detención de 2.905 personas "prófugas de la Justicia"

El exrepublicano afirmó además que "este comité de seguridad no solo ve el tema (migratorio) puntual de Arica, sino que hemos recibido un reporte detallado de lo que realizaron nuestras policías de Carabineros y de Investigaciones durante tres días, que permitió detener a 2.905 personas con órdenes pendientes de detención, prófugos de la Justicia", informó Kast.

En esta línea, añadió: "A quienes tengan un asunto pendiente con la Justicia, lo encaramos a presentarse (en tribunales) para que no nos obligue a gastar a recursos públicos en algo que va a ocurrir de todas maneras".

El jefe de Estado aseguró que también se requisó armamento y drogas y advirtió que "el trabajo va a continuar".

Alcalde ariqueño descontento por "falta de comunicación"

Sin embargo, el alcalde de Arica, Orlando Vargas, volvió a manifestar su descontento por la "falta de comunicación" que ha tenido el Gobierno con los habitantes sobre las medidas antimigración: "La gente merece saber. Muchos me han llamado (y preguntado) 'alcalde, qué pasa, por qué tanto camión y militares yendo al Perú y a otras fronteras'".

"Como alcalde, yo creo que las cosas hay que hacerlas bien. Estoy de acuerdo con que podamos detener la migración y el narcotráfico, pero deberíamos estar informados. Vivimos en un paso de la concordia que tiene un compromiso con Perú de hace muchos años", sostuvo.

"Si nos comunicamos y nos dicen 'oye, esto va a ser así y va a terminar así', la gente estaría tranquila", señaló Vargas.

En tanto, el gobernador de Arica, Diego Paco (RN), hizo un llamado a confiar en las FF.AA., que "saben de estrategia, conocen la geografía y los más de 800 kilómetros que tenemos de frontera con Perú y Bolivia".

"En esta primera etapa, (es necesario) planificar barreras e infraestructura en el borde fronterizo para desincentivar el ingreso irregular que hoy no está visible, en esas partes geográficas que son muy complicadas de llegar", respaldó.