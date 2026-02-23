Van Klaveren acusó "descalificaciones inaceptables" de embajador de EE.UU.

En una declaración pública, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, respondió este lunes por la tarde a las críticas y advertencias emitidas más temprano por el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, calificándolas de "inaceptables" y basadas en "premisas falsas".

Laa tensión comenzó luego de las sanciones de Washington a tres miembros del Gobierno saliente, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, a raíz del proyecto para construir el llamado "Chile–China Express", un cable submarino de fibra óptica que conectaría las costas nacionales con Hong Kong y que la Administración de Donald Trump considera "una amenaza a la seguridad" de EE.UU.

"Lamentamos profundamente que se esté alimentando una discrepancia que se funda en una premisa que es falsa. Ningún funcionario del Gobierno de Chile, ningún agente del Estado, ha colaborado en acciones o medidas que pongan en riesgo la seguridad de nuestro país, o de la región, o del hemisferio, o de algún país del mundo", afirmó Van Klaveren ante la prensa.

El canciller señaló que "no está en riesgo la seguridad y soberanía de Chile, mucho menos la de Estados Unidos, desde alguna acción realizada por nuestro país".

Además, tildó de "absolutamente inaceptables las referencias que ha hecho el embajador Judd a altas autoridades de nuestro Gobierno".

"Creemos que son descalificaciones inaceptables y reñidas con la práctica diplomática", criticó el ministro de RR.EE.

Sobre la política de restricción de visas de EE.UU., Van Klaveren dijo que, si bien "es cierto que, de acuerdo al derecho internacional, cada país decide el otorgamiento de visas o también las restricciones en materia de visas, lo que no es aceptable es que esto se utilice para amenazar, sancionar unilateralmente, ni siquiera para plantear un posible riesgo que además, en este caso, no es real".

"No es la forma en que dos países amigos, aliados estratégicos que comparten una historia de 200 años de cooperación y diálogo, aborden una diferencia. Por eso, reiteramos nuestro rechazo a la medida que adoptó el Departamento de Estado de Estados Unidos, que nos sigue pareciendo arbitraria e inexplicable, porque se refiere, además, a una decisión —y lo recalco— que no ha sido adoptada, y de ahí la sorpresa nuestra", insistió.

Infraestructura crítica y el cable submarino

Respecto a las preocupaciones de EE.UU. por la infraestructura de telecomunicaciones, el canciller aclaró que, hasta la fecha, "Chile solamente ha aprobado un proyecto de cable submarino transpacífico, que es el cable Humboldt, financiado por la muy prestigiosa empresa estadounidense Google en una asociación con el Estado de Chile a través de la empresa Desarrollo País".

Sobre el proyecto que conectaría Hong Kong con Valparaíso, el ministro precisó que "debe ser evaluado en su propio mérito y no vamos a dejar de acoger la tramitación de una iniciativa de inversión por la implementación de amenazas o sanciones unilaterales, ya que eso sería contradictorio con nuestra apertura económica y también estaríamos vulnerando el principio de no discriminación".

"Una cosa es aceptar un proyecto a tramitación y otra es aprobarlo, y repito: este proyecto está todavía en evaluación y está sujeto a la aportación de antecedentes de distintas agencias del Estado", explicó.

Denuncia del embajador de EE.UU. sobre posibles hackeos

Asimismo, el jefe de Exteriores informó que "recepcionamos por parte del embajador Judd los antecedentes sobre posibles hackeos detectados a empresas de telecomunicaciones y de construcción que podrían ser un peligro para la seguridad nacional".

"Derivamos esto, como corresponde, a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, una entidad nueva que se estableció el año pasado y que también trabaja con mucha eficiencia, y también lo derivamos a la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones", puntualizó.

Van Klaveren agregó que "los países, lamentablemente, reciben muchos ciberataques; Chile no es una excepción. Sin embargo, disponemos de una institucionalidad robusta para hacer frente a esos ciberataques. Todas las denuncias que recibimos las tomamos muy en serio, las procesamos, pero, por cierto, no comunicamos necesariamente los resultados de esos procesamientos".

Chile: "Fuera de disputas geopolíticas"

Finalmente, Van Klaveren hizo un llamado a respetar la autonomía nacional frente a la pugna estratégica entre grandes potencias.

"Rechazamos cualquier tipo de intervención a las decisiones soberanas que podamos tomar en nuestro país. Chile no puede ni debe ser utilizado como territorio en disputa por potencias que están en conflicto o por tensiones de carácter geopolítico a nivel global. Queremos mantenernos fuera de esas disputas, fuera de esos conflictos, conservando las muy buenas relaciones que aspiramos tener con Estados Unidos y también con otros socios muy relevantes de nuestro país", concluyó el secretario de Estado.