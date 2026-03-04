Lula confirmó asistencia a la investidura de Kast

El Gobierno de Brasil confirmó la asistencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la investidura de José Antonio Kast el próximo 11 de marzo.

Ambos líderes, de mundos ideológicos opuestos, tuvieron ya una reunión bilateral de una hora, el 28 de enero, en la Ciudad de Panamá, en una cita al margen del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, en la que coincidieron en reforzar la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado y promover la estabilidad regional.

El exdiputado dijo entonces que buscaría trabajar por la unidad y "cruzar fronteras ideológicas y nacionales", y posteriormente ha indicado que le gustaría "debatir" tanto con Lula como con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sobre su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU.

Lula se sumará a una decena de mandatarios ya confirmados a la toma de posesión de Kast, entre ellos el rey Felipe VI de España y los gobernantes de Argentina, Javier Milei, y Ecuador, Daniel Noboa.

También viajarán a Chile los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Honduras, Nasry Asfura; Hungría, Tamás Sulyok; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; República Dominicana, Luis Abinader; Uruguay, Yamandú Orsi, así como el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé.