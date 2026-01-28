Kast se reunió con Lula y prometió "buscar la unidad latinoamericana desde el punto de vista de la calidad de vida"

Tras reunirse en Panamá con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario electo, José Antonio Kast, subrayó la importancia de fomentar la relación bilateral "más allá de diferencias ideológicas".

El encuentro, que fue la primera actividad del republicano en Ciudad de Panamá este martes, y se dio en el marco de su gira por Centroamérica, llamó la atención dado que los líderes representan a polos opuestos en el espectro político.

Después de la cita, que tuvo lugar esta tarde en el Hotel Sofitel, Kast se refirió al asunto: "Esta es una relación de Estados, más allá de diferencias ideológicas que pueden haber existido cuando uno ejerce una candidatura. Es distinto cuando uno representa a un país, y cada uno se instala y busca lo mejor para sus compatriotas".

"Por eso, luzco con orgullo la bandera de Brasil, porque yo también le pude entregar la bandera de Chile al presidente Lula, reflejando lo que nos interesa: que a ambas naciones les vaya muy bien, que a Latinoamérica le vaya bien, y eso trasciende cualquier diferencia política o ideológica que podamos tener", enfatizó el Presidente electo.

Con todo, el republicano aseveró que "esta reunión refleja un estilo de gobierno que nosotros queremos impulsar, que es de unidad, y también buscamos la unidad latinoamericana, desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas".

El encuentro fue la primera actividad del Presidente electo en Panamá. (Foto: OPE)

Respecto a los temas tratados en el encuentro, Kast mencionó materias como los corredores de integración, el turismo, energías renovables, y la industria tecnológica y de seguridad.

Los futuros ministros de Seguridad, Relaciones Exteriores y Energía, Trinidad Steinert, Francisco Pérez Mackenna y Ximena Rincón, respectivamente, y algunos secretarios de Estado brasileños también estuvieron presentes en la cita, y según el Presidente electo, ambas partes intercambiaron teléfonos para seguir en contacto.