Lula se reunió con Kast para reforzar lazos económicos y lo invitó a visitar Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló este martes en Paraguay con el Mandatario José Antonio Kast sobre reforzar los lazos económicos y lo invitó a visitar Brasil este año.

Los mandatarios, presentes en la cumbre del Mercosur y situados en opuestos ideológicos, se comprometieron a trabajar para "ampliar" las relaciones entre empresarios brasileños y chilenos con el objetivo de aumentar las inversiones bilaterales, según un comunicado de Lula.

Además, acordaron la visita a Chile de los ministros brasileños de Puertos y Aeropuertos y de Industria y Comercio, así como la celebración de encuentros empresariales en ambos países para reforzar la cooperación en aeronáutica, ciencia, defensa y educación.

Asimismo, conversaron sobre el impacto económico del conflicto en Medio Oriente y, en ese contexto, el presidente brasileño explicó las medidas que su Gobierno ha tomado para mitigar los efectos sobre los precios de los combustibles y los alimentos.

Por último, Lula apuntó a la relación de "amistad" entre Brasil y Chile, lo que, en su opinión, se refleja en el gran flujo de turistas brasileños que visitan el país cada año.

Pese a la distancia ideológica que los separa, el Presidente republicano y el mandatario progresista brasileño ya se reunieron en enero durante un foro económico en Panamá, poco después de la victoria electoral del primero.

Lula llegó a confirmar su participación en la toma de posesión de Kast, pero canceló en el último momento, ante la presencia en el acto de su rival en las elecciones del próximo octubre, el senador derechista Flávio Bolsonaro.

Con la excepción del argentino Javier Milei, con quien Lula mantiene una relación fria, el presidente del gigante sudamericano ha adoptado una postura pragmática con los nuevos líderes de derecha de la región.

"La democracia vuelve a estar amenazada en todo el mundo"

Por otro lado, el presidente brasileño se refirió al estado de las democracias en la región, poniendo como ejemplo el caso de Bolivia, donde grupos radicales bloquearon parte de Cochabamba como protesta a la asunción de Rodrigo Paz en la presidenta del país plurinacional.

"La democracia vuelve a estar amenazada en todo el mundo. En Brasil, los extremistas planearon incluso un golpe de Estado. En Bolivia, el diálogo entre el gobierno y los movimientos sociales es el camino para superar las divergencias y preservar la paz", planteó.