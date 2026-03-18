Oposición acusa "poca voluntad" de Kast en derechos laborales y un actuar "antidemocrático"

El inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast ha estado marcado por una serie de medidas y anuncios que han generado una fuerte polarización en el espectro político chileno.

Desde la oposición, diversas voces acusan al Gobierno de mostrar "poca voluntad" en avanzar en los derechos de los trabajadores y de un actuar "antidemocrático" en la implementación de sus políticas; mientras que, representantes del oficialismo, defienden la urgencia de estas decisiones para la reactivación económica del país.

En El Primer Café de Cooperativa este miércoles, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, acusó al Ejecutivo de una falta de compromiso con los avances laborales.

En particular, la senadora se refirió al retiro del proyecto de ley sobre negociación colectiva multinivel, indicando que "es algo que demuestra la poca voluntad de avanzar en los derechos de los trabajadores".

Asimismo, dio cuenta que ve "con cierta preocupación una línea que se está instalando de desconocer todo lo avanzado en Chile, no (solo) en este último gobierno, porque esto no es una defensa a la administración anterior, sino al avance en los derechos conquistados, los derechos sociales, en los derechos de las personas".

La líder socialista anunció la articulación de la oposición, buscando una postura unificada para "tener la unidad más férrea para defender a los chilenos y chilenas, (ya que) los derechos de las personas no pueden ser puestos en tela de juicio".

Paulina Vodanovic afirmó que la estrategia del Gobierno de Kast desconoce "todo lo avanzado en Chile" y vulnera los "derechos conquistados" de las personas. (FOTO: ATON)

Actuar "antidemocrático" y de "mala fe"

En una línea similar, desde el Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, secretaria general de la colectividad, acusó que "el retiro del proyecto de negociación ramal y los decretos de la Contraloría para su toma de razón en materia medioambiental es lo más antidemocrático que hemos visto hasta ahora de un gobierno".

La exlíder de la CUT acusó al Ejecutivo de falta de transparencia y honestidad, afirmando que "aquí tenemos un Presidente (Kast) que está actuando de manera cobarde o está actuando de mala fe. Y eso tenemos que explicitarlo, porque se exige transparencia".

Figueroa insistió en que el proyecto de negociación ramal, pese a ser discutido tripartitamente y aprobado para legislar en la Comisión de Trabajo, fue retirado por no gustar a los empresarios, lo que, a su juicio, evidencia un desprecio por el diálogo y los trabajadores.

Bárbara Figueroa (PC) acusó al Presidente Kast de actuar de "manera cobarde o de mala fe" por no haber sido explícito en campaña sobre estas medidas que ahora implementa. (FOTO: ATON)

"¿Por qué tienen tanto temor a debatir un tema? Si cuando a mí me dicen, vamos a generar más trabajo, perfecto. Pero eso que no sea a costa de los trabajadores, porque estas cosas hasta ahora no se han dialogado con ninguna organización. No se ha hablado con la CUT", puntualizó la militante PC en El Primer Café.

Además, advirtió que "el riesgo de que el Estado, de que el gobierno sea cooptado por los intereses del gran empresariado, es muy alto. Y eso finalmente que lo resiente es la familia trabajadora".

Finalmente se refirió a los feriados irrenunciables, preguntando: "¿Qué es lo que pretenden, que terminemos con el primero de mayo?".

Defensa del oficialismo: Crecimiento y estabilidad

Desde las filas del oficialismo, Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional (RN), defendió las cuestionadas medidas anunciadas por el Gobierno, asegurando que Kast "ganó la elección porque ofreció un cambio profundo respecto de los principales temas que afectaban a los chilenos: la inseguridad, el tema económico con todas sus derivadas (...) y de calidad de vida".

Además, rebatió la idea de que las regulaciones retiradas fueran beneficiosas, describiéndolas como "reglamentos muy muy áridos, muy técnicos" y afirmando que "el medio ambiente se protege con menos normas y menos burocracia".

Pardo también aclaró en El Primer Café la propuesta sobre feriados, indicando que "nadie está por eliminar ni Fiestas Patrias ni Navidad ni el 18 de septiembre", sino que se buscan ajustes en feriados electorales y la comprensión para fechas como el Viernes Santo, beneficiando a quienes "más lo necesitan".

Desde el oficialismo respaldan la necesidad de las reformas actuales aludiendo a la "situación crítica" y de "emergencia" heredada del gobierno anterior. (FOTO: ATON)

Mientras que el diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, insistió en que "la situación en que estamos recibiendo el país es una situación crítica, es una situación de emergencia".

Apuntó que "en materia de trabajo, lo que hizo el gobierno del Presidente Boric fue precisamente precarizar a los trabajadores, destruyendo el empleo formal". Según Cretton, el objetivo del gobierno de Kast es "disminuir los impuestos para generar un shock de inversión, destrabar la permisología y hacer que el país se vuelva a poner en marcha, porque sin crecimiento económico no hay ningún derecho social que sea posible".

Finalmente, refutó en El Primer Café las acusaciones de sorpresa ante la situación fiscal, recordando que "esta situación nosotros la venimos la venimos denunciando desde muchísimo tiempo".