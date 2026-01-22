Pavez, Silva y Codina asoman como refuerzos políticos para la "segunda línea" de Kast

Tras la oficialización de su gabinete ministerial, el foco del Presidente electo, José Antonio Kast, se traslada ahora a las definiciones de la nómina de subsecretarios, la denominada "segunda línea" gubernamental, la cual se espera sea anunciada el próximo viernes 30 de enero.

El objetivo central de esta etapa es compensar el perfil técnico de sus ministros con cuadros de mayor trayectoria política, capaces de gestionar la compleja relación con el Congreso.

El diseño estratégico apunta a buscar perfiles con marcada densidad política que sirvan de complemento y apoyo en aquellas carteras donde los ministros poseen trayectorias mayoritariamente técnicas o empresariales.

Para las subsecretarías estratégicas han trascendido nombres con fuerza: el abogado Máximo Pavez (UDI) en Interior, el ingeniero comercial Sebastián Figueroa (Republicanos) en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y el abogado Luis Silva (Republicanos) en la Subsecretaría de Justicia.

En el ámbito de las delegaciones presidenciales, la mayor interrogante apunta al rol del exalcalde de Puente Alto Germán Codina.

Tras sonar como carta para ministerios como Desarrollo Social o Seguridad, el otrora militante de Renovación Nacional se perfila ahora como el futuro delegado presidencial de la Región Metropolitana.

Chile Vamos: "Aspiramos a tener una mayor participación en las Subsecretarías"

Los partidos de Chile Vamos han manifestado su expectativa por tener una mayor representatividad en la "segunda línea" del Ejecutivo. El jefe de la bancada de diputados de Evópoli, Jorge Guzmán, y el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, coincidieron hoy en que las colectividades pueden aportar perfiles profesionales y técnicos que otorguen equilibrio al equipo de Gobierno.

"Como Chile Vamos, aspiramos a tener una mayor participación en el próximo Gobierno de José Antonio Kast en las Subsecretarías, donde creemos que tenemos los perfiles profesionales, técnicos y políticos que pueden aportar al futuro Gobierno. No con el ánimo de cuoteos políticos, sino con el ánimo de contribuir", sostuvo Guzmán.

"A mí no me gusta hablar de equilibrios políticos; yo prefiero hablar de equipos cuyos integrantes se complementen bien y, en ese sentido, cuando se nombran los subsecretarios y los demás cargos creo que tiene que haber una complementariedad entre rigor técnico, personas con experiencia para gobernar y también personas que tengan densidad política y, por supuesto, que allí los partidos pueden aportar muchísimo", planteó Ramírez.

Ministros en "La Moneda chica": "Déjennos actuar y después nos critican"

Durante la mañana de este jueves, los futuros ministros se reunieron por primera vez en la oficina del Mandatario electo, "La Moneda chica", para coordinar el proceso de instalación. Figuras como María Jesús Wulf (Desarrollo Social), Francisco Undurraga (Cultura) y Natalia Ducó (Deportes) hicieron breves apariciones, mostrando entusiasmo por los desafíos venideros.

Al ser consultada sobre si las subsecretarías tendrán un tinte más político, Wulf se limitó a señalar que esa "es decisión del Presidente", adelantando que el listado va a "sorprender" la opinión pública.

Sin embargo, el clima no ha estado exento de críticas. Undurraga y Ducó debieron enfrentar cuestionamientos sobre su idoneidad: el primero por su supuesta falta de cercanía con el mundo de las artes y la segunda por el escándalo de dopaje que la mantuvo alejada de la alta competencia.

"No nos conocen en la gestión que vamos a tener. Yo soy ministro del Presidente Kast. A la gente que piensa que no soy la persona adecuada, déjennos actuar y después nos critican", manifestó Undurraga.

"Acepto todas las opiniones y está perfecto. Estoy enfocada en trabajar por Chile. Muchas gracias", comentó Ducó.

La senadora Ximena Rincón también enfrentó cuestionamientos porque, antes de ser nombrada ministra de Energía, descartó participar del futuro gobierno de Kast: "Nos tienen que dar a todos la posibilidad de mostrar el trabajo, la planificación, y permitir que abordemos las distintas temáticas", fue la escueta respuesta de la timonel de Demócratas.

Mientras tanto, Judith Marín, futura ministra de la Mujer, guardó silencio ante las críticas en redes sociales que apuntan a su fe evangélica y posturas conservadoras.

Kaiser acusa "baile de máscaras"

Sin embargo, el proceso de instalación no ha estado exento de roces. Desde "La Moneda chica" han confirmado que no insistirán en invitar al Gobierno al Partido Nacional Libertario (PNL), luego de que su directiva, presidida por el diputado Johannes Kaiser, descartara participar.

Incluso, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, calificó como una eventual "ofensa" el intentar reclutar cuadros individuales de dicha tienda.

Kaiser generó una nueva controversia en la víspera al revelar que el PNL desestimó el Ministerio de Minería para evitar quedar fuera de la toma de decisiones estratégicas, rechazando de plano aceptar cargos menores.

"Seamos muy claros: el Partido Nacional Libertario no es un partido de tercera categoría (...) En el Ministerio de Minería nosotros no íbamos a estar dentro del comité político, y con la Subsecretaría eso es una degradación más", declaró a 24 Horas.

Kaiser marcó una distancia crítica con la conformación de las subsecretarías, señalando que su partido no participará de la administración bajo esas condiciones: "En su momento, se nos ofreció una subsecretaría de 43, ¿para qué?.. Tengamos buenas relaciones. Nosotros vamos a defender los intereses de nuestros votantes y que ellos gobiernen. En la medida que se pueda cooperar, cooperamos, pero este baile de máscaras tiene que terminar", espetó el parlamentario.

Gira por Centroamérica

En paralelo a la conformación de equipos, se anunció que el Presidente electo iniciará una gira internacional por Centroamérica este fin de semana. El itinerario incluye una parada inicial en República Dominicana para conocer la situación fronteriza con Haití, seguida de una escala en Miami antes de arribar a El Salvador.

El plato fuerte del viaje será la reunión con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cita que ha generado gran expectación debido a la posibilidad —aún no confirmada ni descartada— de que Kast visite el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la famosa megacárcel de dicho país.

La gira de Kast concluirá en Panamá, donde participará en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. En esta instancia multilateral, el futuro Mandatario compartirá escenario con líderes regionales como Lula da Silva (Brasil) y Rodrigo Paz (Bolivia). Además, se confirmó la presencia del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), lo que añade un componente de Estado a la última parada del viaje presidencial antes de regresar para los preparativos finales del cambio de mando.

Para el líder de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira (UDI), "que el Presidente vaya a Panamá, y tenga la oportunidad de compartir con los presidentes de Brasil y Bolivia, y viaje a El Salvador para conocer su experiencia en el tema de inmigración es un acierto, y una demostración de que la política exterior va a estar muy presente y será una prioridad en el gobierno".

En contraste, el integrante de la misma instancia Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) se preguntó "si estas giras internacionales del Presidente electo van a ir gestando una coordinación de las derechas más radicales en América Latina".