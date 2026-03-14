Perú considera "titánico" el corredor terrestre que propuso Kast y plantea alternativas por mar y aire

El canciller peruano, Hugo de Zela, afirmó este viernes que su país no tiene capacidad para acoger más personas migrantes, en relación a las severas medidas para controlar la migración que va a impulsar el Presidente chileno José Antonio Kast.

"Perú simplemente no tiene capacidad de recibir a más migrantes. Ya tenemos un número enorme; entonces, esto Kast lo tiene claro", dijo De Zela en una entrevista en Canal N.

Agregó que ambos países están dispuestos a cooperar para tratar de impedir el ingreso irregular de personas y Perú pretende plantear una alternativa al corredor humanitario terrestre que impulsa Kast para expulsar a migrantes ilegales, principalmente de Venezuela, a través de varios países de la región.

Dicho corredor, a juicio del canciller peruano, sería una "tarea titánica muy difícil de hacer" -ya que tendría que cruzar el continente hasta Caracas-, pero afirmó que podrían establecerse otras opciones, como un corredor humanitario aéreo o marítimo para transportar más personas.

De Zela también comentó la medida anunciada por Kast de levantar barreras físicas como zanjas y muros en sus fronteras para impedir el paso de migrantes irregulares -que, en el caso de Perú, comparte 170 kilómetros-, y agregó que esta idea no es "una sorpresa", pues ya lo mencionó en campaña.

Tras asumir la Presidencia, Kast aprobó el denominado "Plan Escudo Fronterizo", que ordena a los ministerios de Defensa e Interior "gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular", "modificar las reglas del uso de la fuerza para generar más herramientas contra el ingreso clandestino" y "la construcción de barreras físicas para sectores requeridos".

Afirmó que ministro Pérez Mackenna le llamó para abordar cooperación

De Zela indicó que, el viernes, su homólogo chileno, Francisco Pérez Mackenna, lo llamó para expresarle que quieren cooperar con Perú, tener una relación armoniosa en la frontera y potenciar la posibilidad de trabajar de manera conjunta con patrullajes coordinados, intercambiar información y usar más medios tecnológicos para vigilar los límites territoriales.

Además, ambos cancilleres acordaron en agendar "lo más rápido posible" una próxima reunión del Grupo de Trabajo Binacional de Fronteras.

El canciller peruano también destacó que el Gobierno de Kast va a concentrarse en mejorar la calidad de atención y la infraestructura en la frontera, algo que a Perú le interesa pues es favorable que los chilenos sigan cruzando a la región fronteriza peruana de Tacna, para contribuir a su vida económica y comercial.

También valoró que el miércoles en Chile, antes de que Kast asumiera la Presidencia, éste tuviera "la deferencia" de recibirle en una audiencia, algo poco común porque, según dijo, los presidentes no suelen recibir a ministros de Relaciones Exteriores en estos contextos.

"Quedó claro que Kast quiere seguir teniendo las mejores relaciones con Perú. Considera que hay coincidencias en enfoques sobre temas políticos importantes que hay que profundizar y hablamos bastante de control fronterizo", agregó el canciller, que viajó al país vecino en representación del nuevo presidente interino peruano, el izquierdista José María Balcázar.

Con Boric "no hubo intensidad de relaciones que normalmente tenemos con Chile"

Esto, a diferencia del anterior Gobierno de Gabriel Boric, con el cual De Zela alcanzó a relacionarse tras mantenerse como canciller a pesar de la destitución del exmandatario peruano José Jerí.

"Evidentemente, en la etapa con el expresidente Boric no hubo la intensidad de relaciones que normalmente tenemos con Chile por diferencias ideológicas, y ese es uno de los problemas más serios que tenemos en la región. Hoy en día se privilegian mucho las decisiones ideológicas antes que el potenciamiento de las cosas que nos unen", reprochó el diplomático peruano.

De Zela tendrá los días contados en su cargo a partir del domingo 12 de abril, día en que se celebrarán las elecciones generales en Perú y que definirán al próximo gobierno.