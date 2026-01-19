Pese a la catástrofe, Kast confirmó que este martes presentará a sus ministros
La Pampilla: 31 mil personas para 31 Minutos
Los devastadores incendios forestales que tienen bajo catástrofe a Ñuble y Biobío
Las postales que dejó el paso de "Carmina Burana" por el Estadio Nacional
Pese a la catástrofe, Kast confirmó que este martes presentará a sus ministros
Los mejores fichajes para la temporada 2026 de la Liga de Primera
Javier Correa anotó un doblete en la caída de Colo Colo ante Alianza Lima en la Serie Río de La Plata
En medio de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, el Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este lunes con "ministeriables" vinculados al ámbito de la emergencia, tras la cual se dirigió con ellos a La Moneda y fue recibido por Gabriel Boric.
El líder republicano confirmó que, pese a la situación de catástrofe, cumplirá su compromiso de oficializar este martes a los integrantes de su gabinete: en "La Moneda chica", en Las Condes, ya estaban instalando esta mañana una carpa ad hoc para el evento.
"El día de mañana ustedes van a conocer -y mantenemos nuestra planificación- a los 25 ministros de cada una de las carteras, incluida la persona que estará a cargo del Ministerio de Seguridad. Haremos una acción que corresponda al momento que estamos viviendo, pero sin falta mañana estarán nominadas todas las personas que van a ejercer cargos de responsabilidad desde el gabinete de nuestro Gobierno", señaló el futuro Jefe de Estado.
En la cita en dicha sede participaron Claudio Alvarado (UDI, principal carta para Interior); José García Ruminot (RN, posible Segres); Jorge Quiroz (independiente, Hacienda); Iván Poduje (independiente, Vivienda); Martín Arrau (Partido Republicano, Obras Públicas); Mara Sedini (independiente, Secretaría General de Gobierno); y María Jesús Wulf (Partido Republicano, para Desarrollo Social).
En la posterior reunión de coordinación con Boric estuvieron presentes sólo Kast y Alvarado, mientras el frenteamplista fue acompañado por Álvaro Elizalde.
A los nombres de los potenciales ministros se ha sumado el del empresario Daniel Mas, actual vicepresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), quien suena con fuerza para liderar el Ministerio de Economía.
Ante la ola de filtraciones y críticas cruzadas, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, pidió cautela y adelantó que "van a haber sorpresas muy interesantes". "Muchas veces se confunde el hecho de que una persona que ha estado colaborando en esta instalación con su conocimiento técnico pase a ser ministro... No necesariamente uno tiene que asumir que van a tener una tarea en primera persona", matizó el senador electo.