Presidente Kast participará en ceremonia de asunción de Lula en Brasil

El Gobierno confirmó que el Presidente José Antonio Kast participará de la ceremonina de asunción de su par Luis Inácio Lula da Silva, luego que este ganara el balotaje presidencial contra el ultraderechista Flavio Bolsonaro.

El subsecretario de Segegob, Gonzalo Arenas, informó este lunes que el Mandatario viajara a Brasil para participar de la ceremonia pactada para enero de 2027, cuando Lula da Silva asuma su cuarto período como gobernante.

Arenas aseveró que el Gobierno reafirma su reconocimiento a la victoria del líder progresista frente al hijo del expresidente Jair Bolsonaro -acualmente preso por intento de golpe de Estado-, quien cuestionó los resultados del Tribunal Supremo Electoral, apuntando a la decisión judicial que permitió extender el horario de votación en determinadas zonas del país.

"Nosotros respetamos la institucionalidad de los países, la institucionalidad ha dado por victorioso al Presidente Lula y, por lo tanto, no tenemos otro comentario que hacer. No nos vamos a meter en temas de política interna de Brasil", sostuvo el subsecretario.

En esa línea, destacó que "Brasil es un aliado de Chile, es un socio fundamental de nuestro país y, por lo tanto, sea el Presidente que sea, nuestras relaciones seguirán siendo de Estado a Estado (...) Es más, el Presidente comprometió con el Presidente Lula su participación en el cambio de mando".

La ceremonia de asunción se celebrará por primera vez el día 5 de enero de 2027.