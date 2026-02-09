Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago16.8°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Presidente Kast

Progresismo busca postura unificada ante Kast para resguardar derechos ciudadanos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Desde la centroizquierda debaten sobre la estructura de los grupos que se opondrán al próximo Ejecutivo, considerando distintas configuraciones para su accionar.

De todas maneras, hacen un llamado a la cohesión para asegurar la protección social y la expansión de los derechos ciudadanos, evitando regresiones en esos ámbitos.

Progresismo busca postura unificada ante Kast para resguardar derechos ciudadanos
 ATON (archivo)

La necesidad de una defensa férrea de la seguridad social y el incremento de las garantías fundamentales emerge como punto central de la agenda.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El escenario político frente al futuro gobierno de José Antonio Kast sigue desatando un debate en el progresismo, que, frente a las diferencias internas, hace un llamado a enfocar los esfuerzos en proteger los "derechos sociales" durante la administración republicana.

Aunque se ha especulado con la formación de dos o incluso más frentes de oposición -uno del Socialismo Democrático y otro entre el Partido Comunista y el Frente Amplio-, figuras de la centroizquierda han llamado a "desdramatizar" la cantidad de oposiciones y enfocarse en la unidad para proteger los derechos sociales.

"Es normal cuando existen diferencias, como las que tenemos actualmente, con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, sobre todo en materias de seguridad. Pero lo que sí se requiere es poder estar articulados para poder enfrentar todos aquellos intentos de retrotraer los avances sociales que hemos construido durante tanto tiempo", analizó el diputado socialista Marcos Ilabaca.

Imagen foto_00000002
Existe una visión compartida en el sector progresista sobre la importancia de la cohesión para confrontar la administración entrante. (FOTO: ATON)

En la misma línea, su par Jaime Araya (Ind-PPD) reforzó la idea de la unidad ante la diversidad, afirmando que "es importante desdramatizar que existan una, dos, tres oposiciones, incluso cuatro".

Según indicó, "lo importante es que tengamos claridad en que debemos unirnos en la defensa de la protección social, en la defensa de la ampliación de los derechos sociales".

"Creo que es una agenda común del mundo progresista, del mundo de la centroizquierda y, a pesar de nuestras identidades distintas, de nuestras posiciones distintas, vamos a estar muy unidos para enfrentar al gobierno de José Antonio Kast", enfatizó Araya.

Este consenso en la necesidad de articulación, más allá de las diferencias identitarias, subraya una agenda común del progresismo y la centroizquierda: la salvaguarda y ampliación de los avances sociales frente a un gobierno que perciben como potencial amenaza a estos logros.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada