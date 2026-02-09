Progresismo busca postura unificada ante Kast para resguardar derechos ciudadanos

El escenario político frente al futuro gobierno de José Antonio Kast sigue desatando un debate en el progresismo, que, frente a las diferencias internas, hace un llamado a enfocar los esfuerzos en proteger los "derechos sociales" durante la administración republicana.

Aunque se ha especulado con la formación de dos o incluso más frentes de oposición -uno del Socialismo Democrático y otro entre el Partido Comunista y el Frente Amplio-, figuras de la centroizquierda han llamado a "desdramatizar" la cantidad de oposiciones y enfocarse en la unidad para proteger los derechos sociales.

"Es normal cuando existen diferencias, como las que tenemos actualmente, con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, sobre todo en materias de seguridad. Pero lo que sí se requiere es poder estar articulados para poder enfrentar todos aquellos intentos de retrotraer los avances sociales que hemos construido durante tanto tiempo", analizó el diputado socialista Marcos Ilabaca.

Existe una visión compartida en el sector progresista sobre la importancia de la cohesión para confrontar la administración entrante. (FOTO: ATON)

En la misma línea, su par Jaime Araya (Ind-PPD) reforzó la idea de la unidad ante la diversidad, afirmando que "es importante desdramatizar que existan una, dos, tres oposiciones, incluso cuatro".

Según indicó, "lo importante es que tengamos claridad en que debemos unirnos en la defensa de la protección social, en la defensa de la ampliación de los derechos sociales".

"Creo que es una agenda común del mundo progresista, del mundo de la centroizquierda y, a pesar de nuestras identidades distintas, de nuestras posiciones distintas, vamos a estar muy unidos para enfrentar al gobierno de José Antonio Kast", enfatizó Araya.

Este consenso en la necesidad de articulación, más allá de las diferencias identitarias, subraya una agenda común del progresismo y la centroizquierda: la salvaguarda y ampliación de los avances sociales frente a un gobierno que perciben como potencial amenaza a estos logros.