Será en Santiago: Evópoli recomienda a Kast restarse del Foro Madrid

El diputado de Evópoli Jorge Guzmán recomendó al Presidente José Antonio Kast restarse del V Encuentro Regional del Foro Madrid, que se realizará el próximo 3 de septiembre en Santiago.

En El Primer Café, el parlamentario confirmó que su partido no participará en la cita y sostuvo que la presencia del Mandatario podría provocar tensiones políticas dentro del oficialismo.

"Creo que no correspondería. Creo que la figura del Presidente de la República es una figura muy de Estado y estos foros, en cierta medida, puede que generen ciertos conflictos internos que es mejor evitar", planteó.

Por ello, Guzmán afirmó que, "como recomendación, si me lo preguntaran, es mejor restarse de participar de esa instancia".

Republicanos reivindica la "batalla cultural"

El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, confirmó que su colectividad participará en el encuentro, aunque dijo no tener información sobre una eventual asistencia del Presidente Kast.

"Creo que es una buena instancia para que se puedan debatir también ideas en la lógica, efectivamente, de la batalla cultural, que son necesarias", expresó el dirigente.

Bruna puntualizó, no obstante, que Republicanos constituye un proyecto diferente de sus referentes internacionales: "Nosotros somos distintos a cualquier otro partido internacional, tenemos distintas realidades de las que hay que ir haciéndose cargo".

El encuentro es impulsado por la fundación española Disenso y contará con la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal. Sus organizadores anunciaron debates sobre seguridad, economía, política internacional y libertad de expresión.

Desde la oposición, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, afirmó que cada sector tiene libertad para reunirse con organizaciones afines, pero advirtió que "la ciudadanía juzgará" esas vinculaciones internacionales.