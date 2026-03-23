Solari: La guerra en Medio Oriente le pone cortapisa a la reactivación vía baja de impuestos

El exministro Ricardo Solari, hoy presidente del Instituto Igualdad, advirtió en El Primer Café que la guerra desatada por Donald Trump en el Medio Oriente golpea "el corazón del plan" económico de José Antonio Kast, que necesariamente deberá entrar a una etapa de revisión.

"Yo creo que esta situación que se origina con la guerra en el Medio Oriente pone una cierta cortapisa al plan gubernamental, al diseño principal, al corazón del plan (económico) gubernamental, que consiste, básicamente, en hacer la reactivación sobre la base de la rebaja de impuestos", dijo Solari este lunes en Cooperativa.

"Al elevarse el precio de los combustibles —Chile es un importador neto de combustible—, los mecanismos establecidos por la sociedad chilena para amortiguar ese impacto significan que tiene que haber un importante gasto fiscal, y la magnitud de ese gasto es algo que está por verificarse en relación con la evolución del precio del petróleo", apuntó.

Por otro lado, incluso si el conflicto en Irán se resuelve en el corto plazo, el precio del barril ya se instaló "en torno a 100 dólares", cuando "hace seis meses estaba fluctuando entre 60 y 70; es decir, los precios se estabilizaron ya en un punto que significa un alza extremadamente significativa en el precio de este commodity".

"Severo cambio de entorno"

Esto último "tiene dos efectos muy directos para los chilenos: uno, que la economía mundial va a crecer menos, con lo cual las exportaciones nuestras van a tener, eventualmente, una pausa en su crecimiento".

"En segundo lugar, que los hogares chilenos -en particular los hogares más pobres y de clase media- pueden, eventualmente, si los mecanismos de corrección no operan, hacerse más pobres por la vía del (aumento del) precio del combustible, de la bencina, del gas, etcétera".

El exministro del Trabajo enfatizó que "el daño a la oferta mundial de combustible ya ocurrió", y sus efectos van a ser de mediano plazo; y ante este "cambio relativo de escenario", lo cierto es que "el diseño éste de anclar la reactivación en función de reducción de impuestos va a tener que revisarse".

En el oficialismo "hay mucha afirmación (...) de que se gobierna con convicciones, pero los entornos definen también, y el cambio de entorno (en este caso) es bien severo, creo yo", sentenció el economista PS.

Ubilla: Hay un desafío de explicar cada medida y también la integralidad de ellas

Respondió en el mismo panel de El Primer Café el sociólogo Rodrigo Ubilla, director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo.

"Es normal que puedan suceder situaciones no esperadas en la planificación de un Gobierno", y ante casos así, "la gente espera transparencia: que el Gobierno explique" qué está sucediendo, opinó.

Con la guerra y el alza del precio internacional del petróleo, "¿se le hace complejo al Gobierno implementar sus medidas administrativas y legislativas? Sí, se le hace más complejo, pero no porque sea más complejo debe renunciar a eso", enfatizó.

El exsubsecretario del Interior afirmó que "la pedagogía del Gobierno para explicar el efecto final de cada una de sus medidas es muy importante en la discusión parlamentaria que se produzca".

"Ricardo (Solari) hablaba la disminución de impuestos... está bien, puede que en el contexto inicial sea más complejo, pero si una menor tasa impositiva para la empresa produce, en términos finales, una reactivación de la economía, tiene efectos positivos. Entonces, ahí hay un desafío que tiene que ver con explicar cada medida, pero también cómo la integralidad de ellas, desde el punto de vista del Gobierno, debieran afectar positivamente el desarrollo económico del país", argumentó el militante RN.