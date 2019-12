Abogado Francisco Cox: No creo que el Presidente Piñera tenga responsabilidad penal internacional

El abogado experto en temas de derechos humanos Francisco Cox sostuvo que, a su juicio, el Presidente Sebastián Piñera no sería objeto de una acusación penal en una corte internacional, frente a las graves violaciones a los DD.HH. durante la crisis social en Chile reportadas por organismos como la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh).

El ex militante PPD, que defendió a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, ante la acusación constitucional en su contra, explicó que no se acreditan delitos de lesa humanidad cuando no hay una sistematicidad, destacando que el Estado "ha funcionado en nuestro país".

"No creo que el Presidente Sebastián Piñera tenga responsabilidad penal internacional", expresó el jurista a La Tercera, indicando que para ello "tendría que ser una política de violaciones sistemática a los derechos humanos, y esto es superinteresante, porque si ves el estatuto de Roma y los elementos de los crímenes, si tú ves la nota al pie, lo que dice es que esa política generalmente tiene que ser activa y excepcionalísimamente puede ser omisiva, pero esa omisión tiene que ser voluntaria y para avanzar dicha política".

"Es decir si yo no actúo, pero no lo hago deliberadamente, lo hago porque no puedo o no tengo la capacidad de controlar o porque simplemente no me dan los elementos para hacer eso. No estás cumpliendo con el requisito de que sea una política de Estado o de la organización. El concepto sistemacidad es técnico, está asociado a los crímenes de lesa humanidad y eso significa que la comunidad internacional se mete a juzgar esos hechos para sancionarlos penalmente", explicó.

Frente a ello, descartó que aquello ocurra en Chile, porque "no es cualquier delito. Hay una diferencia entre violación a los derechos humanos y crimen de lesa humanidad. Una sola violación a los derechos humanos es grave, sí, pero no cualquier violación de derechos humanos es un crimen de lesa humanidad".

"Acá el Estado ha funcionado. Acá no se va a meter la Corte Penal Internacional", enfatizó.

"Sin perjuicio que son violaciones a los DDHH graves, no creo que esto genere una responsabilidad internacional del Estado de Chile", dijo Cox. (Foto: ATON)

"¡Qué importa si son sistemáticas!"

El experto dijo creer que las violaciones a DD.HH. reportadas en Chile sean sistemáticas, porque "si tomas como referencia el estatuto de Roma, en mi opinión, no son crímenes de lesa humanidad al no cumplir el elemento del contexto o umbral, no hay un ataque a población civil, debe ser una política de Estado. El concepto 'sistemáticas' también implica una política".

Eso sí, el abogado Cox reflexionó que "lo que me llama la atención de esa discusión es como si violaciones graves no fuera suficiente".

"Disparar balines que causan daños en los ojos, lanzar lacrimógenas al cuerpo, desnudar a mujeres en calabozos son graves violaciones a los derechos humanos. ¡Qué importa si son sistemáticas! Eso te habla de la devaluación del concepto de derechos humanos. Si ya no nos conmueve que sean graves y necesitamos más, necesitamos que sean sistemáticas...", agregó el jurista al matutino.

Además, el abogado manifestó que existe "una estructura que te demuestra un Estado de derecho que está funcionando y que, por lo tanto, sin perjuicio que son violaciones a los derechos humanos graves, no creo que esto genere una responsabilidad internacional del Estado de Chile".

Cox fue designado por la ONU -junto con la portuguesa Marta Valiñas y el escocés Paul Seils- para indagar si existen o no "ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes" en Venezuela.