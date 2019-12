Chef mapuche acusa "montaje" de Presidencia: Piñera llegó sin aviso a su local

El chef José Luis Calfucura, dueño del restorán de cocina mapuche "Amaia", acusó en Cooperativa un "montaje" de Presidencia por una actividad realizada este martes en su local, hasta donde llegó sin aviso el Presidente Sebastián Piñera.

La presencia del Mandatario en el recinto de la comuna de Maipú derivó en una funa contra el dueño, a quien acusaron de "venderse" al Presidente a sabiendas del tratamiento que sufren los mapuche en La Araucanía.

"Estoy masticando todo este sazón y este montaje que hizo el Presidente. Junto a personas que teníamos nosotros, no sabíamos que venía el Presidente. Sí teníamos una reunión con las pymes, que encontramos súper coherente juntarnos con la encargada de Corfo y el ministro de Economía (Lucas Palacios), que no tiene tanta importancia como (Jaime) Mañalich que la gente lo odia", expresó en conversación con Una Nueva Mañana.

Y relata que estaban en la actividad "y cinco minutos antes nos dicen que viene el Presidente (...) fui engañado, fuimos engañados".

Al encontrarse con el Mandatario, Calfucura dijo que "si tengo la oportunidad de decirle algo con el Presidente, se lo voy a decir. Le manifesté también cómo agreden a las comunidades en el sur y cómo no se ha desarrollado, le expuse sobre cómo la gastronomía indígena puede sacar adelante a un país".

"Todo fue encausado dentro de ese margen. Después se fue desvirtuando cuando dijeron que habían aprobado un bono, que ni siquiera teníamos idea que iba a hacer eso", aseveró, en referencia al proyecto de ley anunciado por Piñera de un bono cercano a 100 mil pesos para más de un millón de familias.

"Nosotros también estamos en contra de él y verlo acá... tampoco iba a insultarlo, pero sí le expuse la problemática de los pueblos originarios", insitió.

Calfucura dijo entender las críticas que recibió, porque "la gente de siente enojada, se siente molesta", frente a lo cual recalcó que "fui embaucado con este montaje que hicieron con nosotros".

"Claro, favorece tener a un 'mapuchito' que le está dando la mano (a Piñera) porque están haciendo como las paces entre el Gobierno y el pueblo mapuche, y eso no es así", sostuvo el chef mapuche.

Tras lo ocurrido, Calfucura sacó la bandera mapuche que estaba en el restaurante y, además, reveló que tuvo que cerrar sus puertas porque recibió amenazas.

"En este momento vamos a estar cerrados porque hemos recibido amenazas, que son súper válidas, el malestar del pueblo, porque piensan que nosotros le dimos hasta once... ni siquiera le di un vaso de agua al Presidente", reveló.

Desde La Moneda explicaron que se organizó una pauta con pymes y autoridades de Economía, y que durante la mañana de este martes se le preguntó al dueño del local la opción de que estuviera presente el Presidente Piñera, a lo que -afirman- respondió que no.

Esta consulta, sostienen, se realizó una hora y media antes de la actividad, y añaden que Calfucura dijo que no había problema porque era un espacio abierto para todos.

