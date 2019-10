Piñera: Creo necesario el control preventivo desde los 14 años, pero uno no hace lo que quiere

El Presidente Sebastián Piñera aseguró en Cooperativa que el país necesita una ley que permita controlar preventivamente la identidad desde los 14 años y no desde los 16, como plantea la Democracia Cristiana para respaldar la iniciativa en el Congreso.

De "los menores de 18 años y mayores de 14 que cometen delitos, un tercio están entre 14 y 16 y dos tercios están entre 16 y 18 años", sostuvo el Mandatario. "En los delitos violentos, uno de cada tres delitos violentos participa un menor de edad", remarcó.

Piñera remarcó que con el control preventivo quiso dar herramienta adicional a Carabineros "cuando hay sospecha, cuando hay indicios" y que, en este escenario, ve enfrentadas las posturas de la DC de los 16 años con la de 14 que impulsa Chile Vamos - dejó fuera eso sí a las voces que piden que no exista control a menores de edad-.

"Si ustedes me preguntan a mí qué es lo que creo necesario, mayores de 14 años. Porque cuando un niño entre 14 y 16 años comete un delito y no hacemos nada, estamos haciendo doble daño: a la sociedad, porque no la protegemos de ese delincuente, y al niño, porque no le damos la posibilidad de rehabilitarse", afirmó el Presidente.

Sobre este punto, se manifestó de inmediato la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, que calificó las palabras del gobernante de "información equivocada".

OJO 👀aquí información equivocada❌, si adolescente comete delito en Chile hoy existen TODAS las facultades policiales y del sistema d justicia para perseguir su responsabilidad, TODAS! Que aquellas no se cumplan eficientemente es otro tema, q no resuelve el #ControlPreventivo https://t.co/YHuVjDtxIN — Patty Muñoz García (@Pa__tty) October 14, 2019

"Si es de 16 hacia arriba o nada, optaría por 16 hacia arriba"

El Presidente remarcó que, en esta materia, "por supuesto que uno no hace lo que quiere. Si la decisión final es de 16 hacia arriba o nada, obviamente que yo optaría por 16 hacia arriba"

"Si yo pudiera elegir (...) y aprovecho de hacer un llamado a los diputados democratacristianos que aceptaran que fuera de 14 hacia arriba. Es lo que el país necesita", afirmó.

Cabe recordar que el timonel RN, Mario Desbordes, ha criticado públicamente que para el Gobierno "defender el control preventivo de identidad de 14 años no sea tan importante como fue defender la integración para las grandes empresas".

Seguridad ciudadana: "Por supuesto que hay clasismo"

En línea con este diálogo, el Mandatario se refirió a la muerte del bebé Baltazar, de nueve meses, por una "bala loca" en La Pintana y las acusaciones de clasismo vertidas por la alcaldesa de dicha comuna, Claudia Pizarro (DC), en el combate de la delincuencia.

"Por supuesto que hay clasismo. La sociedad no trata igual a un niño de La Pintana que a un niño de Las Condes. El niño de La Pintana tiene menos probabilidades de ir a la escuela, tiene menos probabilidades de egresar, menos probabilidades de ir a la universidad, etcétera", manifestó el jefe de Estado.

Piñera remarcóque "no estoy seguro si en este caso hay clasismo porque, créame, hemos puesto todos los recursos. Le hemos pedido a Carabineros y a la Policía de Investigaciones que haga todos los esfuerzos por descubrir al asesino de Baltazar, y por tanto en este caso, créame, las policías, la Policía de Investigaciones estamos haciendo todo lo que podemos".

"Jueces permisivos"

En este escenario, el Presidente criticó la labor del Ministerio Público y el Poder Judicial.

"La lucha contra la delincuencia y el narcotráfico no es solamente una lucha del Gobierno, de las policías, también intervienen los fiscales y los jueces. Muchas veces algunos fiscales no hacen la investigación como debiera, no encuentran las pruebas con la suficiente prontitud y calidad, y muchas veces los jueces son demasiados permisivos", detalló el gobernante.

Según Piñera, "algunos jueces son demasiados permisivos y dejan en libertad a personas que no debieran estar en libertad" y recordó el mediático caso de San Antonio, en que sujetos detenidos con armamentos fueron liberados por la forma en que se realizó el procedimiento.

"Necesitamos, en mi opinión, una mayor y mejor colaboración de la Fiscalía y los jueces", remató.