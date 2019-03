Piñera dice no pensar en tercer mandato y analiza posible sucesión

El Presidente Sebastián Piñera aseguró que no está en sus planes postular a un tercer periodo en La Moneda una vez que deje el poder en 2022, pero agregó que sí es importante para él entregarle el cargo a alguien de su sector, para lo que, según dijo, plantearon desde el primer día un trabajo a ocho años.

En entrevista concedida al diario digital La Tercera PM, el Mandatario dijo claramente que "no está en mis planes" una tercera postulación. "Yo en mi vida he tenido grandes vocaciones. La primera fue académica, después me vino una vocación de emprendimiento y partí de cero, creando muchas empresas, pero yo sabía que mi verdadera vocación era el servicio público y me fui a la política: fui senador, presidente de Renovación Nacional, candidato a la Presidencia, Presidente de Chile y nuevamente Presidente de Chile. Pero yo tengo, en el fondo del alma, una cuarta vocación. Y espero tener la oportunidad de poder desarrollarla".

Sin decir cuál es esa vocación que prefiere mantener en secreto, sí reconoció que "por supuesto" le importa entregar el poder a alguien de su sector: "El éxito de Gobierno se mide por dos grandes frentes. Primero, si logró dejar un país mejor del que recibió, si logró mejorar la calidad de vida de los chilenos. Y la otra forma de medir, es si logró traspasarle la banda a una persona que continúe con ese proyecto".

Cuando se le hizo presente que no hay un personaje de Chile Vamos que se asome como su sucesor, Piñera afirmó que "nada en la vida es fácil, y por tanto, es una decisión que van a tomar los chilenos el año 2021. Pero sí, estamos trabajando. Por eso del primer día, planteamos un programa, un proyecto, una misión a ocho años de plazo".

Posteriormente se refirió al alcalde de Las Condes, que se ha visto favorecido por la popularidad en algunas encuestas: "Yo conozco a Joaquín Lavín de la escuela de Economía. Le tengo un gran aprecio y un gran cariño. Creo que es una persona que es un resiliente, creo que es una persona que va enfrentando los desafíos, se va renovando, va encontrando los nuevos caminos, y eso yo lo aprecio mucho. Pero no me haga hablar de candidatos cuando todavía nuestro Gobierno no ha cumplido ni siquiera su primer año de andar".

Frente Amplio: No basta la rebeldía y la crítica

En la entrevista el Presidente también analizó a la oposición y con mayor detención al Frente Amplio, del que dijo que "aporta una renovación, un espíritu, una rebeldía, una juventud que yo creo que le hace bien a nuestra sociedad, porque a veces la sociedad se va anquilosando, envejeciendo".

"Sumando y restando, yo le diría al Frente Amplio, que lo que no debe pasar es que uno sea un eterno adolescente sin causa. El Frente Amplio está en búsqueda de esa causa y hasta ahora no basta la rebeldía, no basta la crítica. Ahora hay que ver que otra cosa es con guitarra", añadió el Mandatario, quien también reprochó la reunión que tuvieron en París los diputados Boric (MA) y Orsini (RD) con el ex frentista Ricardo Palma Salamanca, condenado por el crimen del senador Jaime Guzmán en 1991.