El secretario nacional de la Democracia Cristiana, David Morales, comentó en El Primer Café la revelación de que sólo puedan cobrarse tres años de contribuciones al Presidente Sebastián Piñera por su casa en el lago Caburgua, que no pagó este impuesto por 30 años al no tener recepción municipal. "La ciudadanía está aburrida de que haya personas de primera y segunda clase, que a algunos se le aplique la ley y a otros no, que personas que no tienen dificultades desde el punto de vista económico no cumplan con lo mínimo", expresó.

LEER ARTICULO COMPLETO