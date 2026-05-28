Alcalde de Temuco advirtió que recortes a Conadi podrían dejar sin agua potable a 20 familias mapuche

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, manifestó su preocupación por el eventual impacto del recorte presupuestario instruido por Hacienda a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y advirtió que su implementación podría dejar a 20 familias mapuche sin acceso a agua potable.

"Explicarle al (ministro Jorge Quiroz) que sus recortes no son solamente en temas no materiales. ¿Cómo le vamos a explicar a estas 20 familias que no van a tener agua? se habían ilusionado que la iban a tener tanto para ellos, para sus animales que son muy importantes para sus necesidades básicas y también para sus hortalizas de autoconsumo. Estamos hablando de las personas más vulnerables; a ellas se está dejando sin recursos para tener un elemento básico", reprochó el jefe comunal, quien solicitó que el Gobierno reconsidere la medida.

El llamado de Neira se suma a la denuncia formulada por dirigentes de hogares mapuche de la ciudad de Temuco, quienes afirman que también se recortará el presupuesto destinado a mantener recintos que albergan a estudiantes de las provincias de Cautín y Malleco (Región de La Araucanía).