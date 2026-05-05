Minvu desconocía millonario recorte decretado por Hacienda

El Ministerio de Vivienda (Minvu) desconocía del millonario recorte presupuestario impulsado por el Ministerio de Hacienda, lo que ha provocado una nueva molestia en el ministro Iván Poduje, según afirmó este martes un artículo de The Clinic.

La cartera dirigida por Jorge Quiroz envió un decreto a la Contraloría General de la República para oficializar un ajuste total de 150.379 millones de pesos en diversas áreas del Estado, de los cuales 17.581 millones corresponden específicamente a recursos del Fondo de Emergencia para la reconstrucción en Viña del Mar, de acuerdo con el citado medio.

Este nuevo episodio de tensión ocurre apenas días después de que Poduje cuestionara públicamente la autoridad de Quiroz sobre la billetera fiscal.

El titular de Vivienda había declarado con firmeza que no aceptaría recortes que frenaran el proceso en la Región de Valparaíso, enfatizando que el Presidente José Antonio Kast es su "único jefe" y calificando a Quiroz como "un ministro más".

De acuerdo con la información de The Clinic, la decisión de Hacienda generó un fuerte revuelo al interior del gabinete.

Ante la controversia, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, defendió la medida calificándola como una "polémica artificial" y explicó que el ajuste responde a una subejecución presupuestaria crítica: de los 502.000 millones de pesos originales destinados al Fondo de Emergencia Transitorio (FET) para 2026, solo se ejecutó un 2% (cerca de 11.000 millones) durante el primer trimestre.

La autoridad aseguró que el compromiso con la reconstrucción "se mantiene intacto" y que el decreto no significa retirar recursos de forma definitiva.

Rodríguez afirmó que, si el ritmo de ejecución de las obras "cobra fuerza, se dictará el decreto correspondiente para incorporar los mayores gastos, como ocurre normalmente en los procesos presupuestarios".

"Lo importante es que no habrá restricción de recursos para la reconstrucción de Valparaíso", enfatizó.