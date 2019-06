Ministro Sichel: Con crimen de Catrillanca retrocedimos diez pasos en La Araucanía

El recientemente asumido ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, cuestionó que tras el crimen de Camilo Catrillanca "retrocedimos diez pasos" en políticas para la Región de La Araucanía.

Según el ex vicepresidente de Corfo, la muerte del comunero mapuche afectó los avances que había habido previamente en la zona.

En conversación con Lo Que Queda del Día, Sichel rechazó considerar la salida de su antecesor Alfredo Moreno como un "fracaso definitivo" de la política del Gobierno en la zona, como han criticado.

El ministro afirmó que "es un poco trágico el diagnóstico, yo creo que al revés. Aquí se avanzó en generar capacidades habilitantes que no tenía la política indígena hacia atrás".

"Particularmente la posibilidad de que la conversación existiera, que al menos nos pusiéramos de acuerdo, que ocurrieran instancias de diálogo, que hubieran plataformas, que tuviéramos una mirada de largo plazo y eso pasó. Alfredo Moreno lo hizo súper bien en ese trabajo", aseguró.

En ese sentido, Sichel manifestó que "con la tragedia que significó el caso Catrillanca con el tremendo delito que cometió Carabineros y todo lo que pasó, es que empeoró el clima de diálogo y de acuerdo que se había avanzado. Por eso no me gustan estos diagnósticos maximalistas que dicen 'no se hizo nada'".

"Se avanzó y harto, y no solo porque el Gobierno lo hizo, sino que varios sectores políticos, de las comunidades, estuvieron disponibles a dialogar y eso es una gran noticia, cuando tenemos una tragedia de más de cinco siglos en Chile y muchas veces no pudimos conversar", manifestó.

Respecto al camino que viene ahora, Sichel manifestó que hay volver "a ese proceso de diálogo, volvamos a la conversación, aquí nadie tiene una solución mágica para el problema de La Araucanía, lo que tenemos que hacer es construir dos cosas".

En esa línea aseguró que La Araucanía es "una de las regiones más ricas de Chile en patrimonio histórico, cultural, turístico e incluso de energías renovables y hoy día es la región más pobre de Chile" y que hay que trabajar en "cómo además somos capaces de reconocer, proteger, nuestro patrimonio cultural y las comunidades indígenas que están viviendo en esa región, permitiendo más el desarrollo del resto".

"Ese es el tono de la conversación que tenemos que ver. Me gustaría un clima político que no caiga, otra vez, en el juego del empate o la negación de que no podemos seguir avanzando, porque nos haría muy mal como país", manifestó el ministro de Desarrollo Social.

De los objetivos que le estableció su cartera, Sichel manifestó que La Araucanía es el más difícil porque "con la tragedia y el crimen de Catrillanca, lo que nos pasó es que retrocedimos diez pasos respecto de lo que habíamos avanzado en instancias de diálogo y la posibilidad de ponernos de acuerdo en una solución jurídica, económica, para la región y, por lo tanto, hay que empezar de nuevo. Pero el desafío no es poco y a eso parto allá".

"Espero recuperar la construcción de confianzas y empezar además a impulsar la consulta indígena y demás cosas que estaban en conversación para esto", agregó el ministro de Desarrollo Social.