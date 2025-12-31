Boric prometió en 2022 "avanzar hacia la autodeterminación" del pueblo Rapa Nui

La continuidad de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quedó en revisión luego de un mensaje publicado en redes sociales durante Navidad, en el que aludió a la libre determinación del pueblo Rapa Nui, lo que abrió un flanco político al cierre del año y generó expectativa tanto en el Gobierno como en el Congreso.

El origen de la controversia se remonta al posteo ya mencionado y a una entrevista radial concedida en septiembre, conocida posteriormente, donde la diplomática recordó el tratado de 1888 firmado entre el Estado chileno y los ancestros Rapa Nui, que garantizaba la mantención de sus tierras y derechos.

Desde la Cancillería, el ministro Alberto van Klaveren sostuvo que esas expresiones no representan necesariamente la posición del gobierno, fueron realizadas a título personal, y reconoció que la embajadora fue reprendida y admitió un error.

Sin embargo, el debate se cruzó con definiciones previas del propio presidente Gabriel Boric, quien su primera Cuenta Pública, en 2022, señaló: "Reitero mi compromiso de recuperar y actualizar el tratado de voluntades suscrito por el Estado chileno y el pueblo de Rapa Nui en 1888, como una señal clara de avance hacia el proceso de autonomía y autodeterminación".

Desde el oficialismo, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, la diputada Coca Ñanco (FA) señaló que "lo planteado por la embajadora Pakarati, la única embajadora indígena que tiene nuestro Gobierno. No es una ruptura, una provocación, ni separatismo, sino más bien es una referencia a compromisos que el propio Estado de Chile ha expresado en los últimos años (...) No se trata de personalizar responsabilidades ni de generar polémicas artificiales, sino de actuar con coherencia, con diálogo y respeto".

"El interés del Estado"

En la oposición, en tanto, aumentaron las presiones para que el Ejecutivo adopte una definición. El diputado Diego Schalper (RN) advirtió: "Si no remueve su cargo o llama a consulta a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, tácitamente está avalando los dichos que ya ella ha planteado en dos oportunidades".

"Esperamos que la decisión que se tome sea considerando el interés del Estado de Chile y no las pretensiones ideológicas del Frente Amplio", advirtió Schalper.

Pese a las expectativas generadas, Cancillería cerró el año sin anunciar medidas, señalando que no existe, por ahora, ninguna decisión respecto de la permanencia de Pakarati en el cargo.

La definición final, recalcan, corresponde exclusivamente al Presidente de la República.