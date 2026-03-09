8M en Antofagasta: Con arraigo nacional quedaron detenidas por rayados en Catedral

Un positivo balance hizo Carabineros tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Región de Antofagasta, instancia marcada por marchas en Calama, San Pedro de Atacama y la capital regional, la que se desarrolló mayoritariamente sin incidentes, a excepción de la detención de dos mujeres, tras vandalizar la Catedral.

Al respecto, el jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristián Montre, explicó que "hubo una excepción en Antofagasta, donde luego de haberse congregado alrededor de ochocientas personas y de haber recorrido distintas calles de la ciudad, llegan a la Catedral y en ese lugar dos mujeres ocasionan daños mediante rayados".

El general Montre agregó que este acto fue monitoreado en tiempo real por drones de la Delegación Presidencial y cámaras de seguridad municipal, lo que permitióm capturar a una mujer de 25 años al interior de un bus de la locomoción colectiva en calle Uribe con Condell. La segunda involucrada, de 29 años, fue interceptada en la esquina de Uribe con Matta.

Este lunes, las dos imputadas, quienes registran antecedentes por diversos delitos, pasaron a control de detención ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, tribunal que decretó para ambas las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de acercarse al recinto religioso.

Finalmente, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, rechazó tajantemente los daños: "Es el vandalismo que ya nos tiene aburridos a los antofagastinos. No queremos que haya más y vamos a mantener la mano dura. No vamos a permitir que, después de un tiempo donde el vandalismo había bajado, vuelva a subir por razones políticas".