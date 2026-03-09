Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago29.5°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

8M en Antofagasta: Con arraigo nacional quedaron detenidas por rayados en Catedral

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Carabineros hizo un balance positivo de las marchas realizadas en Calama, San Pedro de Atacama y la capital regional, donde fue vandalizado el frontis del templo.

8M en Antofagasta: Con arraigo nacional quedaron detenidas por rayados en Catedral
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un positivo balance hizo Carabineros tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Región de Antofagasta, instancia marcada por marchas en Calama, San Pedro de Atacama y la capital regional, la que se desarrolló mayoritariamente sin incidentes, a excepción de la detención de dos mujeres, tras vandalizar la Catedral.

Al respecto, el jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristián Montre, explicó que "hubo una excepción en Antofagasta, donde luego de haberse congregado alrededor de ochocientas personas y de haber recorrido distintas calles de la ciudad, llegan a la Catedral y en ese lugar dos mujeres ocasionan daños mediante rayados".

El general Montre agregó que este acto fue monitoreado en tiempo real por drones de la Delegación Presidencial y cámaras de seguridad municipal, lo que permitióm capturar a una mujer de 25 años al interior de un bus de la locomoción colectiva en calle Uribe con Condell. La segunda involucrada, de 29 años, fue interceptada en la esquina de Uribe con Matta.

Este lunes, las dos imputadas, quienes registran antecedentes por diversos delitos, pasaron a control de detención ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, tribunal que decretó para ambas las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de acercarse al recinto religioso.

Finalmente, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, rechazó tajantemente los daños: "Es el vandalismo que ya nos tiene aburridos a los antofagastinos. No queremos que haya más y vamos a mantener la mano dura. No vamos a permitir que, después de un tiempo donde el vandalismo había bajado, vuelva a subir por razones políticas".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada