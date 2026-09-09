Acusado por femicidio de Javiera Jiménez afirmó que "fue un accidente"

Ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta comenzó el juicio contra el hombre acusado del femicidio íntimo de su pareja, la joven influencer Javiera Jiménez, crimen ocurrido en agosto de 2022 en las cercanías de la Ruta B-400.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Ana María Escobar, solicitó la pena de presidio perpetuo calificado.

Durante la audiencia de apertura, después de que la Fiscalía expusiera su acusación, el imputado renunció a su derecho a guardar silencio y declaró voluntariamente. En su intervención sostuvo que la muerte de la joven "fue un accidente".

Los antecedentes de la acusación

Según los antecedentes de la investigación, durante la madrugada del 26 de agosto de 2022, el acusado viajó desde Calama para reunirse con la víctima. Ambos recorrieron Antofagasta en una camioneta y posteriormente se dirigieron a una quebrada despoblada cercana a la Ruta B-400.

De acuerdo con la acusación, en ese lugar el imputado dio muerte a Javiera Jiménez y ocultó sus restos bajo pesadas rocas. Luego huyó a Bolivia, donde fue detenido en enero de 2024.

Los restos de la joven fueron encontrados días después de la captura, tras permanecer desaparecida desde agosto de 2022.

Testimonios y peritajes

Durante el juicio está prevista la declaración de 20 testigos, entre civiles y detectives de la PDI, además de siete peritos forenses.

El acusado cumple actualmente una sentencia ejecutoriada de 16 años de cárcel por robos violentos de cobre.

Por ello, una eventual condena en esta causa deberá comenzar a cumplirse una vez terminada la pena vigente.