Aguas Antofagasta denuncia riesgo de corte masivo tras intervención ilegal en infraestructura crítica

La sanitaria Aguas Antofagasta denunció un grave incidente registrado en el sector de impulsión La Chimba, donde la intervención de terceros en la red eléctrica puso en riesgo inminente el suministro de agua potable para más de 16 mil clientes de la capital regional.

Este hecho se produjo la tarde de este jueves cuando desconocidos intentaron realizar conexiones clandestinas, provocando daños de alta complejidad que obligaron a un despliegue técnico de 18 horas ininterrumpidas para evitar la suspensión del servicio.

Al respecto, el director de Emergencias de la compañía, Álvaro Alfaro, manifestó que "nos preocupa profundamente la reiteración de este tipo de hechos delictuales, que no solo ponen en riesgo el suministro de agua potable, sino que además generan un impacto directo en la calidad de vida de las personas".

La denuncia de la sanitaria despierta las alertas en la población, recordando que este sector es crítico para el abastecimiento de la capital regional, donde hace un par de años, una falla eléctrica tras el corte de un cable alimentador en la zona de la planta desaladora —en este mismo sector— dejó a gran parte de la ciudad sin agua durante varios días, provocando una de las crisis sanitarias más graves de la última década.

Este evento no es un caso aislado, según informó la empresa, ya que en los últimos meses se han enfrentado emergencias similares por robos y conexiones ilegales en la aducción Cerro Moreno, sistema que abastece a la comuna de Mejillones y a los barrios del norte de Antofagasta.

Actualmente, Aguas Antofagasta se encuentra trabajando con las autoridades regionales para reforzar la vigilancia de sus instalaciones y hace un llamado a la comunidad a denunciar cualquier intervención irregular, recordando que el resguardo del suministro es una responsabilidad compartida.