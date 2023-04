Alcalde de Calama y paro comunal: "No estamos para aguantar más cosas"

El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, resaltó el carácter espontáneo del paro comunal iniciado este viernes, en respuesta a los tiroteos reportados en una comisaría y un terminal de buses a principios de semana.

"La ciudadanía se manifiesta porque así lo siente y corresponde; siente que hay una situación pendiente e importante en términos históricos con Calama, y que la delincuencia ha llegado con fuerza a nuestra ciudad. Creo que no estamos para seguir aguantando más cosas, y eso se manifiesta en la paralización de nuestras actividades", afirmó en El Diario de Cooperativa.

El jefe comunal recalcó que la respuesta "fue muy espontánea y natural", dado que "en algunos medios de comunicación dicen que el alcalde está provocando un paro, (pero) esto sucedió con auto-convocatoria".

En ese sentido, Chamorro observó que los vecinos consideran "insuficiente" que la solución ofrecida por el Gobierno consista en la llegada de un Escuadrón Centauro, puesto que "el grupo ha estado en Calama: está en un periodo determinado y luego se va, e inmediatamente aparece el delito violento".

Dada la negativa del Ejecutivo a extender las atribuciones de los militares de la frontera para ocuparse de la situación en esa comuna, "lo único que pido es que implementemos decreto de emergencia en seguridad por territorio, así como se hace por concepto de catástrofe".

No obstante, indicó que al proponérselo al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, éste le replicó "'alcalde, no me convenza' (...) creo que esa no es la mejor respuesta".

CORTES DE RUTA Y MANIFESTACIONES

Con cacerolazos y el corte del acceso norte a la ciudad arrancó esta madrugada el paro convocado para este viernes en Calama, con apoyo de vecinos, transportistas de camiones y otros gremios.

Cerca de 1.000 personas se han congregado esta mañana en el sector de la Municipalidad para poder acudir a una convocatoria de marcha que está programada para las 10 de la mañana.

Entre las rutas cortadas se incluyen la B-24, la 21-CH, la 23-CH y la 25-CH, así como la Avenida Circunvalación, donde se han generado varios cortes en el tránsito frente al aeropuerto.

"El bloqueo empezó a las 3 de la mañana en conjunto con los colegas de los camiones. El tránsito ha sido consciente, porque a las personas que vienen con bebés, con adultos mayores o con enfermedades se les está dejando pasar", al igual que a los turistas, comentó Efraín Suárez, representante del gremio de los taxistas que trabajan en la terminal aérea.

Desde el Distrito Norte de Codelco señalaron que los accesos a las divisiones Radomiro Tomic, Gaby, El Abra, Chuquicamata y Ministro Hales también se encuentran bloqueados.

La estatal llamó a los manifestantes a que permitan el tránsito de los trabajadores que ingresan y salen de las minas.